В этот раз у себя в Instagram звезда "Мастер Шеф" Ольга Мартыновская показала, как приготовить ароматный индийский суп Даал из чечевицы.
В расчете на четыре порции супа Даал "Мастер Шеф" Ольга Мартыновская берет следующие ингредиенты:
- чечевица красная – 150 г
- приправы (кумин, кориандр, куркума, имбирь свежий, гарам масала) – по чайной ложке + щепотка корицы
- перец чили – 0,5 шт.
- чеснок - 2 зубчика
- кинза – по желанию
- лук – 1 шт.
- морковь – 2 шт.
- стебель сельдерея – 1-2 шт.
- картофель – 3 шт. маленького размера
- цедра половинки лимона
- томатное пюре – 50-60 г (можно заменить на 1 ст.л. томатной пасты)
- масло топленое – 25 г
- вода или овощной бульон – 500-600 мл
- соль и перец - по вкусу
По желанию, если хотите сделать суп еще более нежным, добавить ему сливочность и снизить остроту, можно добавить 50-100 мл кокосового молока.
Лук, морковь, сельдерей, имбирь, чеснок, чили и стебла кинзы звезда "Мастер Шеф" Ольга Мартыновская нарезает мелкими кубиками и обжаривает на топленом масле с добавлением специй. Добавляем томатное пюре и перемешиваем.
К овощам звезда "Мастер Шеф" Ольга Мартыновская всыпает чечевицу, заливает водой или овощным бульоном, солит, перчит и на медленном огне доводит до кипения.
Добавляем нарезанный маленькими кубиками картофель и под крышкой варим суп до полного разваривания чечевицы – примерно 40-60 минут.
При подаче "Мастер Шеф" Ольга Мартыновская украшает порцию супа листьями кинзы.
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