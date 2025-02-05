Победительница и судья шоу "Мастер Шеф" Ольга Мартыновская поделилась рецептом простого, но очень вкусного супа, который она ела во Франции.

В этот раз у себя в Instagram звезда "Мастер Шеф" Ольга Мартыновская показала, как приготовить ароматный индийский суп Даал из чечевицы.

В расчете на четыре порции супа Даал "Мастер Шеф" Ольга Мартыновская берет следующие ингредиенты:

чечевица красная – 150 г

приправы (кумин, кориандр, куркума, имбирь свежий, гарам масала) – по чайной ложке + щепотка корицы

перец чили – 0,5 шт.

чеснок - 2 зубчика

кинза – по желанию

лук – 1 шт.

морковь – 2 шт.

стебель сельдерея – 1-2 шт.

картофель – 3 шт. маленького размера

цедра половинки лимона

томатное пюре – 50-60 г (можно заменить на 1 ст.л. томатной пасты)

масло топленое – 25 г

вода или овощной бульон – 500-600 мл

соль и перец - по вкусу

По желанию, если хотите сделать суп еще более нежным, добавить ему сливочность и снизить остроту, можно добавить 50-100 мл кокосового молока.

Лук, морковь, сельдерей, имбирь, чеснок, чили и стебла кинзы звезда "Мастер Шеф" Ольга Мартыновская нарезает мелкими кубиками и обжаривает на топленом масле с добавлением специй. Добавляем томатное пюре и перемешиваем.

К овощам звезда "Мастер Шеф" Ольга Мартыновская всыпает чечевицу, заливает водой или овощным бульоном, солит, перчит и на медленном огне доводит до кипения.

Добавляем нарезанный маленькими кубиками картофель и под крышкой варим суп до полного разваривания чечевицы – примерно 40-60 минут.

При подаче "Мастер Шеф" Ольга Мартыновская украшает порцию супа листьями кинзы.

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