Согласно решению суда, к должникам за жилищно-коммунальные услуги могут применяться различные методы погашения задолженности, в частности, за долги за коммуналку могут конфисковать жилье в 2025 году.
Потребление коммунальных услуг регулируется в соответствии с Законом Украины "О жилищно-коммунальных услугах", известно, что во время военного положения украинцы все равно должны оплачивать счета.
Сколько нужно задолжать за коммуналку, чтобы конфисковали жилье в 2025 году:
В том случае, если суммы в счетах не оплачиваются – должникам могут предложить реструктуризацию долга.
Речь идет о распределении задолженности на части, которые нужно выплатить в течение определенного периода, не превышающего 5 лет.
В случае отказа поставщики услуг имеют право обратиться с иском о взыскании задолженности, а суд в свою очередь может принять следующие решения:
Арестовать имущество должника.
Заблокировать банковские счета для списания денег на погашение долга.
Конфискация недвижимости в том случае, если долг превышает 160 тысяч гривен – 20 минимальных зарплат.
Конфискация жилья за долги за коммуналку — это крайняя мера, которая не применяется, если долг меньше 160 тысяч гривен или есть другие средства или имущество для погашения долга.
Следует отметить, если в собственности единственное жилье – оно как правило не изымается, однако могут наложить арест на банковские счета.
Источник: novyny.live.
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