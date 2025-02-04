Украинцам рассказали, сколько нужно задолжать за коммуналку, чтобы конфисковали жилье в 2025 году.

Согласно решению суда, к должникам за жилищно-коммунальные услуги могут применяться различные методы погашения задолженности, в частности, за долги за коммуналку могут конфисковать жилье в 2025 году.

Потребление коммунальных услуг регулируется в соответствии с Законом Украины "О жилищно-коммунальных услугах", известно, что во время военного положения украинцы все равно должны оплачивать счета.

Сколько нужно задолжать за коммуналку, чтобы конфисковали жилье в 2025 году:

В том случае, если суммы в счетах не оплачиваются – должникам могут предложить реструктуризацию долга.

Речь идет о распределении задолженности на части, которые нужно выплатить в течение определенного периода, не превышающего 5 лет.

В случае отказа поставщики услуг имеют право обратиться с иском о взыскании задолженности, а суд в свою очередь может принять следующие решения:

Арестовать имущество должника.

Заблокировать банковские счета для списания денег на погашение долга.

Конфискация недвижимости в том случае, если долг превышает 160 тысяч гривен – 20 минимальных зарплат.

Конфискация жилья за долги за коммуналку — это крайняя мера, которая не применяется, если долг меньше 160 тысяч гривен или есть другие средства или имущество для погашения долга.

Следует отметить, если в собственности единственное жилье – оно как правило не изымается, однако могут наложить арест на банковские счета.

Источник: novyny.live.

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