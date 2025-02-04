С сентября 2025 года в Украине будет введена обязательная военная подготовка для студентов, что следует знать о мобилизации в феврале.

Так, с сентября 2025 года для студентов украинских университетов вводят базовую общевойсковую подготовку (БЗВП), докажите, какой будет мобилизация в феврале.

БЗВП будет включать теоретическую и практическую части, теоретический курс будет проходить в учебных заведениях, а практика в военных центрах и частях. Курс предусматривает 300 академических часов обучения.

Окончив курс студенты должны будут принять военную присягу, получат сертификат и военно-учетную специальность.

БЗВП освободит студентов от обязательной военной службы и станет обязательным условием для государственной службы, работы в органах местного самоуправления и прокуратуре.

Могут ли отчислить за отказ от прохождения БЗВП?

Министерство обороны накануне сообщало, что мужчины, которые откажутся от практической подготовки, будут отчислены.

Однако юристы считают, что действующее законодательство не предусматривает такого основания для отчисления.

Могут ли мобилизовать студентов в феврале, которые не прошли БЗВП?

По закону, до 25 лет мобилизации в Украине не подлежат прошедшие БЗВП или базовая военная служба.

"Это означает, что все мужчины в возрасте 18-25 лет, не прошедшие БЗВП и не имеющие отсрочки, могут быть мобилизованы", – сообщила Бекало.

Однако если студент учится на дневной или дуальной форме обучения и этот статус подтвержден в ЕГЭБО – у него есть право на отсрочку на весь период обучения.

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