Вся семья приехала в перинатальный центр, чтобы поздравить Наталью с рождением дочери, приехали также собратья военнослужащего.

2 февраля Наталью Рябу, вдову погибшего защитника из Волыни, вместе с новорожденной дочерью выписали из Волынского областного перинатального центра.

К сожалению, отец девочки, военнослужащий Руслан Рябый, не смог увидеть свою дочь, ведь погиб в бою на Покровском направлении в июне 2024 года. Об этом сообщили в Суспільному.

Вся семья приехала в перинатальный центр, чтобы поздравить Наталью с рождением дочери. Кроме нее, приехали ее сыновья: 15-летний Юрий, 14-летний Андрей и 6-летняя сестренка Анна-Мария. Наталья рассказала, что ее муж мечтал о двух дочерях, и его желание исполнилось, хотя и без него.

"Я горжусь своими сыновьями: они моя поддержка. Доченька тоже ждала сестренку. Я благодарю Бога, что они у меня есть. Руслан всегда говорил: "Имею 2 сыновей, хочу две дочери". Его мечта сбылась, но, к сожалению, без него .Я ему говорила, что нас теперь есть пять как пальцев на ручке, и мы будем поддерживать друг друга", - отметила женщина.

Маргарита родилась весом 2,9 кг и ростом 52 см. Во время выписки Наталью поздравили собратья ее мужа, родственники и медицинский персонал центра. Кроме детей и жены, у Руслана остались две родные сестры и мать Галина.

Иван Татауров, руководитель патронатной службы "Храбрые сердца" и военнослужащий, отметил, что собратья Руслана приехали не только поздравить Наталью, но и вручить ей посмертную награду ее мужа - "Крест Героя".

"Несмотря на сложную ситуацию на фронте, такие моменты, как сегодня, очень вдохновляют и благодаря Руслану есть продолжение его рода", - сказал Татауров.

Военные также подготовили подарки для семьи — кроватку, детские вещи и необходимые предметы для мамы и детей. Они хотят поддержать семью и продемонстрировать, как нужно встречать героев.

Последние новости в Украине:

"Люди начали кричать": водитель трамвая, попавшего под обстрел КАБов, поделилась воспоминаниями об ударе.

"Не знал сначала, что делать": украинский военный сутки провел в окопе с россиянами, выжить ему помогла хитрость.

"После удара Саша был жив": военный моряк исчез во время выполнения задания, мать не оставляет надежд на возвращение сына.