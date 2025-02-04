Ежедневное чтение и прогноз по картам Таро для всех знаков зодиака, 4 февраля, в этот день будет так много позитива.

Вашему вниманию предлагается ежедневный прогноз по картах Таро для всех знаков зодиака с прогнозом на 4 февраля.

На улице холодно, и погода, возможно, не располагает к занятиям на открытом воздухе, но астрологический прогноз на этот день указывает на спокойные размышления и духовные поиски души.

То, что больше не работает для вас, может быть сброшено. То, что вам больше всего нужно в вашей жизни, может быть рождено.

Обратите внимание, когда у вас есть возможность действительно подумать. Не бойтесь больших перемен в своей жизни.

Узнайте, что принесет вам ежедневный прогноз на картах Таро для вашего знака зодиака на 4 февраля

Овен (21 марта - 19 апреля)

Карта Таро: Колесница

Удерживать, когда хочется отпустить, всегда нелегко.

Ты устал, и это больно, но когда ты видишь, что конец так близок, ты должен оставаться в игре.

На кону твоя гордость. Ты не хочешь прослыть неудачником.

Может показаться, что время идет медленно, но это того стоит. Так что держитесь. Не сдавайтесь.

Телец (20 апреля - 20 мая)

Карта Таро: Дьявол

Не сдавайтесь. Да, трава на другой стороне кажется зеленее, но так ли это на самом деле?

У вас есть сорняки, которые вы видите на своем собственном газоне, и работа всегда перед вами. И выполнение этой работы может показаться таким трудным.

Прежде чем решить, что пришло время продать принадлежащую вам землю, убедитесь, что по ту сторону забора действительно можно найти то, что вам нужно.

Близнецы (21 мая - 20 июня)

Карта Таро: Шестерка Мечей

Эмоциональные американские горки подойдут к концу.

Сейчас именно то, чего вы хотите, — это восторг от того, что вы на вершине.

Но что бы ни случилось, когда вы отправитесь навстречу следующему приключению, вы почувствуете процесс перемен одновременно с замешательством и удивлением.

Вам предстоит многому научиться, переходя к следующей главе.

У вас так много всего, чего можно ждать. Наслаждайтесь.

Рак (21 июня - 22 июля)

Карта Таро: Рыцарь Кубков, перевернутая

Если вы можете избежать драмы, отойдите и не оглядывайтесь.

Проблема в том, что, пытаясь решить проблему человека, который постоянно находится в беде, вы не продвигаетесь вперед.

Попытка спасти человека, который отказывается спасти себя сам, приведет вас лишь к потерям и сожалениям.

Возможно, вам будет стыдно сказать «нет», но это «да» вашему здравомыслию и вам самим.

Лев (23 июля - 22 августа)

Карта Таро: Семерка Пентаклей, Перевернутая

Продолжайте скромно хвастаться. Нет ничего плохого в том, чтобы признать, что вы проделали отличную работу.

Не будет проявлением высокомерия, если вы уделите немного времени и полюбуетесь своей работой.

Вы заслужили все, чего достигли, и на это ушло много времени.

Ваши усилия заслуживают момента, чтобы поразмыслить и полюбоваться вашими талантами и навыками. Это не гордость. Это самоуважение.

Дева (23 августа - 22 сентября)

Карта Таро: Король Пентаклей

Относитесь к этому как к деловому решению. Если вы позволите своим чувствам взять верх, все может стать для вас мутным, особенно когда дело касается денег.

Посмотрите, имеет ли это смысл на бумаге. Проверьте факты. Не делайте ничего «просто чтобы быть хорошим». Делайте это, потому что это имеет смысл.

Весы (23 сентября - 22 октября)

Карта Таро: Солнце, Перевернутое

Счастье — это выбор, но вы живете под гнетом мрачных предзнаменований.

Вам понадобится время, чтобы увидеть свет.

Не позволяйте прошлому подавлять вас, даже если оно все еще свежо в вашей памяти.

Все происходит по какой-то причине, и как только туман рассеется, вы поймете, почему.

Скорпион (23 октября - 21 ноября)

Карта Таро: Десятка Мечей

Тебе нужно встать. Слишком многое поставлено на карту, чтобы позволить кому-то другому контролировать твои реакции.

Лучший способ преодолеть это чувство утраты и грусти — помогать другим.

Найдите проект или цель, которые приносят вам радость за пределами текущей ситуации.

Сосредоточение внимания на других вещах может принести вам огромную пользу.

Стрелец (22 ноября - 21 декабря)

Карта Таро: Шестерка Пентаклей, Перевернутая

Вы можете выбраться из долгов. Это потребует времени и терпения. Вам нужно будет быть преданным делу и сосредоточиться на конкретной цели.

Достичь финансовой безопасности вполне возможно.

Вам придется проявить творческий подход, и жертвенность — это часть уравнения, но вы можете это сделать.

Козерог (22 декабря - 19 января)

Карта Таро: Королева Жезлов

Недостаточно просто хотеть чего-то. Недостаточно также просто следовать своим инстинктам.

Вам нужно сосредоточиться на микромоментах.

Какие самые маленькие шаги вы можете предпринять, чтобы достичь своей мечты? Составьте план. Составьте план игры и следуйте ему.

Водолей (20 января - 18 февраля)

Карта Таро: Шестерка Кубков, Перевернутая

Будьте реалистами. Вам нужны мечты. Это то, что мотивирует вас.

Но многое из того, что вы видите в социальных сетях, нереально, и даже то, что есть, может оказаться не тем, что вы хотели бы, когда увидите это.

Так что живите в соответствии со своей версией истины. Держите ноги на земле.

Рыбы (19 февраля - 20 марта)

Карта Таро: Король Жезлов

Проявляйте честность. Сливки всегда поднимаются наверх. Так что будьте лучшими, кем вы можете быть, где бы вы ни были.

Люди всегда чувствуют, когда вы искренни, даже если они вас не очень хорошо знают.

Гораздо легче сохранять твердость и уверенность, когда вам нечего скрывать, потому что вы всегда делали то, что считаете правильным.

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