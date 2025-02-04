Когда начинается Великий пост 2025 и что нельзя делать в этот период, узнайте все тонкости и даты.
В 2023 году ПЦУ официально перешло на новоюлианский церковный календарь, поэтому большинство украинцев будут жить по "новому" стилю.
Великий пост традиционно начинается после завершения древнего восточнославянского праздника – Масленицы.
Согласно новому лианскому православному календарю на 2025 год, Великий пост начинается с понедельника, 3 марта.
Великий пост – самый длинный и самый строгий, длится 48 дней, даты ежегодно меняются, потому что они привязаны к Пасхе.
Даты Великого поста одинаковы как для нового, так и для старого стиля.
В 2025 году пост перед Пасхой начнется 3 марта и завершится 19 апреля.
Великий пост продлится до субботы, 19 апреля.
На следующий день, в воскресенье, 20 апреля, украинцы будут отмечать Светлое Христово Воскресение (Пасху или Пасху).
В первый день Великого поста издавна люди очищали жилище от духа Масленицы.
3 марта 2025 года нужно вымыть пол, поверхности и в целом произвести генеральную уборку. Верующие должны сходить в церковь и помолиться об отпущении грехов.
Последние семь дней Великого поста христиане должны понимать, насколько тяжелы были страдания Христа, в 2025 году Страстная пятница будет 11 апреля.
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