В 2025 году Православная церковь Украины придерживается нового календаря, благодаря которому сместились многие даты привычных нам праздников.

Когда начинается Великий пост 2025 и что нельзя делать в этот период, узнайте все тонкости и даты.

В 2023 году ПЦУ официально перешло на новоюлианский церковный календарь, поэтому большинство украинцев будут жить по "новому" стилю.

Великий пост традиционно начинается после завершения древнего восточнославянского праздника – Масленицы.

Согласно новому лианскому православному календарю на 2025 год, Великий пост начинается с понедельника, 3 марта.

Великий пост – самый длинный и самый строгий, длится 48 дней, даты ежегодно меняются, потому что они привязаны к Пасхе.

Даты Великого поста одинаковы как для нового, так и для старого стиля.

В 2025 году пост перед Пасхой начнется 3 марта и завершится 19 апреля.

Великий пост продлится до субботы, 19 апреля.

На следующий день, в воскресенье, 20 апреля, украинцы будут отмечать Светлое Христово Воскресение (Пасху или Пасху).

В первый день Великого поста издавна люди очищали жилище от духа Масленицы.

3 марта 2025 года нужно вымыть пол, поверхности и в целом произвести генеральную уборку. Верующие должны сходить в церковь и помолиться об отпущении грехов.

Последние семь дней Великого поста христиане должны понимать, насколько тяжелы были страдания Христа, в 2025 году Страстная пятница будет 11 апреля.

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