Злоумышленникам грозит до 12 лет заключения с конфискацией имущества - продолжается расследование по установлению других лиц, причастных к преступлению.

СБУ и Национальная полиция разоблачили схему хищения бюджетных средств Киевской городской государственной администрации (КГГА), которые должны были быть потрачены на ремонт укрытия для лицея.

Об этом сообщили в СБУ.

По данным следствия, должностные лица одной из районных администраций Киева присвоили почти 1,5 млн. грн., выделенных на ремонт подземного укрытия учебного заведения в центре города.

Как выяснилось, к организации схемы причастна руководительница местного управления образования, привлекшая к незаконной деятельности директора подрядной строительной компании. В 2022 году чиновница заключила договор на капитальный ремонт укрытия на сумму почти 4 млн. грн. В течение года участники схемы украли 38% от этой суммы.

Чиновники искусственно завысили стоимость работ и подписали акты о завершении ремонта. Для прикрытия преступления чиновница привлекла инженера технадзора, фиктивно подтвердившего соответствие израсходованных средств проведенным работам.

Комплексные судебно-строительные и экономические экспертизы подтвердили факты преступления. Трем фигурантам дела объявлены подозрения по трем статьям Уголовного кодекса Украины: присвоение имущества в особо крупных размерах (ч. 5 ст. 191), служебный подлог (ч. 2 ст. 366) и служебная халатность (ч. 2 ст. 367).

Злоумышленникам грозит до 12 лет заключения с конфискацией имущества. Продолжается расследование по установлению других лиц, причастных к преступлению.

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