Работодатели в Украине должны официально оформлять рабочих, выплачивать им заработную плату "в белую" со всеми налогами и соблюдать квоты на трудоустройство лиц с инвалидностью.

Несмотря на усилия власти по борьбе с теневым сектором, проблема неофициального трудоустройства остается значительной.

24 канал рассказал о штрафах, предусмотренных украинским законодательством для работодателей. Одним из наиболее серьезных нарушений есть работа без официального оформления работников. В 2025 году штрафы за такое правонарушение значительно выросли.

Если компания не оформляет трудовой договор с работником, то она может получить штраф в размере 80 000 гривен (10 минимальных зарплат) за каждого неоформленного работника. Если нарушение повторится в течение двух лет, сумма штрафа может возрасти до 240 000 гривен (30 МЗП). Также работодатели будут оштрафованы за несвоевременную выплату заработной платы (до 24 000 гривен) и несоблюдение минимальных гарантий по оплате труда (до 16 000 гривен за каждого работника).

Что изменилось в 2025 году по трудоустройству лиц с инвалидностью

Один из важных аспектов новых правил – изменения в квотах для трудоустройства лиц с инвалидностью. Ранее работодатели могли быть оштрафованы за невыполнение квоты, однако с января 2025 система изменилась. Теперь вместо штрафов компании могут платить взнос в специальный фонд, который будет способствовать трудоустройству лиц с инвалидностью. В то же время работодатели, выполняющие квоты, имеют льготы, в том числе сниженный ЕСВ (8,41% вместо 22%) и компенсацию половины зарплаты работников с инвалидностью в течение первого года работы.

Согласно новым правилам, для предприятий с количеством работников от 8 до 25 человек необходимо обеспечить одно рабочее место для человека с инвалидностью. Для более крупных компаний (более 25 работников) установлена ​​квота в размере 4% от численности штатных работников.

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