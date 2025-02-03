Однако в случае нарушения гражданин может получить штраф или даже потерять имущество, стало известно, как проверить себя на штрафы от ТЦК.
В Украине идет мобилизация пригодных по состоянию здоровья граждан, военнообязанные мужчины в возрасте 18-60 лет и женщины-медики должны выполнять правила военного учета, в противном случае будет штраф от ТЦК.
Уплата штрафа не освобождает человека от исполнения обязанностей, если игнорировать и не выплачивать штрафы – уклонисту могут заблокировать банковские счета.
За штраф 160 000 гривен и более нарушителям грозит конфискация жилья.
При игнорировании боевой повестки, выдаваемой после прохождения ВИК – административная ответственность меняется на уголовную.
Уклоняющегося могут посадить на срок до 5 лет.
Как проверить себя на штрафы:
ТЦК может выписывать штраф заочно, не сообщая призывнику, поэтому в интересах гражданина уплатить нарушение максимально быстро, чтобы сумма не удвоилась.
Есть несколько способов проверить штрафы от ТЦК по имени:
С помощью Opendatabot можно узнать, открыто ли на вас исполнительное дело, если ввести ФИО и дату рождения в соответствующем поле.
Опция платная, за нее придется заплатить 99 гривен.
В приложении "Дія" можно увидеть неоплаченные штрафы в разделе "Услуги" -
"Совершение мер по штрафам за нарушение правил военного учета".
Единый реестр должников – нужно ввести личные данные, функция бесплатна.
Заплатить штраф ТЦК можно через онлайн-приложения банка по реквизитам в постановлении или в кассе банка.
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