В Украине существует государственная финансовая поддержка для лиц, организующих погребение умершего родственника, и эта выплата на погребение является важной помощью в сложный период.

Сумма такой помощи зависит от того, какую пенсию получал умерший и согласно какому законодательству она была назначена.

Как отмечают в ПФУ, если пенсионер получал пенсию по закону об обеспечении военных или другими специальными нормативными актами, пособие на погребение может составлять три месячные пенсии, но не менее 13 420 гривен. В случае, когда пенсия была начислена по другим законодательным актам, в частности через госстрахование, помощь будет на уровне двух месячных пенсий на момент смерти.

Чтобы получить финансовую помощь на погребение, необходимо обратиться в отделение Пенсионного фонда Украины (ПФУ). Для оформления выплаты необходимо подготовить несколько документов: паспорт и идентификационный код заявителя; заявление на выплату пособия (заполняется непосредственно в ПФУ); свидетельство о смерти умершего; выписка из Государственного реестра актов гражданского состояния или справка о смерти пенсионера.

Пособие на погребение перечисляется на банковский счет лица, организовавшего погребение. Для этого нужно предоставить реквизиты счета. Если у заявителя нет банковского счета, выплату можно получить через международную платежную систему "Быстрая копейка". В таком случае денежные средства можно забрать в любом отделении Сбербанка, предъявив паспорт и идентификационный код.

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