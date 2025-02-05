Размер социальных выплат для лиц с инвалидностью III группы в Украине зависит от нескольких факторов, в частности, от того, работает человек, а также от типа и времени приобретения инвалидности.

Если лицо работает, его выплаты будут меньше, а если не работает – больше.

Согласно информации Пенсионного фонда Украины, размер выплат для людей с инвалидностью составляет от 60% до 70% прожиточного минимума. Однако точная сумма зависит от того, когда человек получил инвалидность.

Если инвалидность с детства – выплата составляет 60% от прожиточного минимума для лиц, потерявших трудоспособность. Если инвалидность приобретена до 18 лет – выплата составляет 70% прожиточного минимума. Для неработающих лиц с III группой инвалидности минимальная сумма выплат составляет 2530 гривен. Работающие лица получают 2093 гривны. В то же время, пенсия для таких лиц равна 50% от пенсии по возрасту.

Кроме финансовой поддержки, лица с III группой инвалидности имеют право на ряд льгот в сфере трудоустройства и медицинского обслуживания. Они могут трудоустраиваться без испытательного срока, а также имеют право на дополнительные оплачиваемые отпуска – 14 дней в году, а также еще 2 дня до стандартного ежегодного отпуска. Для лиц, нуждающихся в медицинских услугах, предусмотрены льготы на медицинские изделия, в частности на протезирование зубов и средства реабилитации.

Студенты с инвалидностью III группы продолжают получать стипендию в полном объеме, а абитуриенты с высокими баллами могут быть засчитаны вне конкурса. Кроме того, дети с инвалидностью, обладающие особыми талантами, имеют возможность учиться бесплатно в творческих учебных заведениях.

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