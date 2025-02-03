На выходных произошло три инцидента: убийство работника ТЦК в Пирятине и взрывы в ТЦК в Ровно и Павлограде.

Украинское военное командование осудило серию насильственных событий, произошедших 1 и 2 февраля, в том числе убийство военнослужащего и взрывы в ТЦК.

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Александр Сырский назвал эти акты "позорными" и "недопустимыми". Командующий Сухопутными войсками Михаил Драпатый также не смолчал.

Александр Сырский отреагировал на эти события, подчеркнув, что насилие в отношении военных недопустимо. Он призвал к быстрому и всестороннему расследованию этих преступлений и заявил, что виновные должны понести заслуженное наказание.

"За короткий промежуток времени в разных областях, к сожалению, произошло три позорных акта насилия, в которых пострадали военнослужащие. Насилие в отношении военнослужащих - недопустимо. Рассчитываем на полное и всестороннее расследование этих преступлений. Виновные должны понести заслуженное наказание", - отметил Сырский. Он также отметил, что рассчитывает "на полное и всестороннее расследование" преступлений.

Командующий Сухопутными войсками Михаил Драпатый, в свою очередь, назвал убийства военных в тылу "красной линией", которую нельзя преступать.

"Мы не имеем права молча наблюдать за нарастающей волной пренебрежения к защитникам Украины – это за пределом того, что можно терпеть... Теперь есть прямые вооруженные нападения. Так действует враг. Он работает с нами и между нами, пока мы рассматриваем, кто что лайкнул. Если общество переварит эти приступы, плохие симптомы станут диагнозом", — заявил Драпатый в социальных сетях.

На выходных произошло три инцидента: убийство работника ТЦК в Пирятине и взрывы в ТЦК в Ровно и Павлограде.

1 февраля на автозаправке в Пирятине мужчина застрелил военнослужащего ТЦК и скрылся вместе с одним из мобилизованных, сопровождавшихся погибшим солдатом.

Через несколько часов подозреваемые были задержаны. В ходе обыска у них были найдены гранаты, охотничье ружье, патроны, балаклава, мобильные телефоны и другие предметы. По словам свидетелей, когда трое военных ТЦК сопровождали группу мобилизованных в 199 учебный центр, к одному из них подбежал неизвестный мужчина в балаклаве с ружьем и потребовал отдать оружие. Когда военный отказался, нападающий выстрелил в него с расстояния в 2-3 метра. В результате ранения военный скончался на месте.

В тот же день, 1 февраля, в Ровенском ТЦК произошел взрыв, в результате которого погиб один человек, еще шесть получили ранения. Инцидент произошел около 16.15 в помещении центра комплектования.

2 февраля произошел еще один взрыв, на этот раз возле здания ТЦК в Павлограде. В результате взрыва один человек получил ранения.

Последние новости в Украине:

"Люди начали кричать": водитель трамвая, попавшего под обстрел КАБов, поделилась воспоминаниями об ударе.

"Не знал сначала, что делать": украинский военный сутки провел в окопе с россиянами, выжить ему помогла хитрость.

"После удара Саша был жив": военный моряк исчез во время выполнения задания, мать не оставляет надежд на возвращение сына.