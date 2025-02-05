Цены на помидоры в Украине значительно превышают 90 грн за килограмм; это, в основном, импортные тепличные овощи, и они будут оставаться на высоком уровне до прихода украинской продукции весной.

Сейчас на рынке преобладают импортные помидоры, в основном из Турции и стран ЕС, в частности, Польши и Испании.

Как пишет РБК-Украина, логистические затраты и высокая стоимость энергоносителей для обогрева теплиц оказывают существенное влияние на конечную стоимость продукции, поэтому цены на томаты, по словам аналитика Украинского клуба аграрного бизнеса Максима Гопки, колеблются от 110 до 140 грн за килограмм.

Например, в сетях супермаркетов АТБ и Novus помидоры из Турции можно приобрести по цене от 89,89 грн. до 99,9 грн. за килограмм, но цены на коктейльные и особые сорта, такие как Кумато, достигают и 149 грн./кг. В "Сильпо" и Varus стоимость помидоров может достигать 179,1 грн. за килограмм за особые сорта, а в сети "Фора" цена на сливки составляет 119 грн. за килограмм.

В то же время из-за неблагоприятной погоды в Турции поставки тепличных овощей резко уменьшились, что привело к удорожанию томатов на местных рынках.

В Украине несколько крупных тепличных хозяйств, расположенных в Закарпатье, Тернопольщине, Киевщине и других областях. Первые украинские помидоры и огурцы ожидаются уже в апреле, что позволит снизить цены. Хотя огурцы уже появились на полках, их ограниченное количество и цена выше на 30% по сравнению с прошлым годом.

Сейчас цена на украинские огурцы в супермаркетах варьируется от 124 грн. до 149,89 грн. за килограмм, в зависимости от сети, тогда как импортные овощи стоят дешевле — от 109,89 грн. до 118 грн. за килограмм.

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