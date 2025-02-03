Аварийные отключения света 3 февраля ввели в Харьковской, Запорожье и частично Черкасской, Киевской, стало известно, будут ли графики отключения электроэнергии 4 февраля 2025 года.

Аварийные отключения света 3 февраля были введены в Харьковской, Запорожье и частично Черкасской, Киевской.

Об этом сообщает пресс-служба "Укрэнерго".

"Сегодня с 07:00 до 22:00 есть необходимость в очень экономном потреблении электроэнергии. По возможности, не пользуйтесь в этот период мощными электроприборами", - сообщили специалисты.

В Днепре из-за проведения плановых работ на этой неделе будут временно отключать свет некоторым жителям.

Как сообщили в Центральной энергетической компании, света не будет с 08:00 до 17:00.

Во вторник, 4 февраля, графики отключения электроэнергии в Днепре будут на:

улицы Арабатской: 37, 39, 41;

ул. Криворожская: 22, 22А, 24-40 (парные), 48;

ул. Победителей: 1, 2, 4А;

тупик Криворожский: 3-9 (нечетные), 11А, 15, 25-41 (нечетные);

ул. Братьев Воробьев: 54, 56, 56А, 58, 60;

ул. Павла Чубинского: 4, 4А, 4Г, 6, 6А, 8;

ул. Рабочая: 91, 91Б, 93, 93А.

Среда, 5 февраля:

ул. Арабатская: 34, 34А, 36, 38, 38А, 40, 42-49, 51, 53, 55;

проезд Тупиковый: 3-15 (нечетные);

ул. Братьев Воробьев: 62, 62А;

ул. Криворожская: 12;

ул. Павла Чубинского: 7, 9, 11, 11А, 13, 13А, 15А;

ул. Рабочая: 95, 95А, 97, 97А, 97Б, 99;

пр-т. Богдана Хмельницкого: 26, 28, 30.

Графики отключения электроэнергии на четверг, 6 февраля:

ул. Братьев Воробьев: 64А;

ул. Криворожская: 12А, 14, 14А;

ул. Рабочая: 97, 99, 99А;

пров. Станок строительный: 4;

ул. Алана Шепарда: 17Г;

ул. Литовская: 1.

Пятница, 7 февраля,

ул. Братьев Воробьев: 50, 50Г, 52, 52А;

ул. Театральная: 5А;

ул. Рабочая: 146, 146Г, 148, 152, 160, 162, 162К, 164, 164Б, 164К.

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