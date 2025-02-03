Орбан угрожал заблокировать шестнадцатый пакет санкций Европейского Союза против России, направленных на наказание Кремля за агрессию в Украине.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан пытался заблокировать санкции Европейского Союза против России, однако его планы изменились после заявлений президента США Дональда Трампа.

Экс-советник государственного секретаря США, Мэтью Брайза, в интервью каналу Эспрессо объявил, как Дональд Трамп заставил Виктора Орбана не блокировать санкции против России.

Брайза объяснил, что Трамп, без сомнения, любит получать комплименты, но он не уважает иностранных лидеров, которые перегибают палку и ведут себя чрезмерно подобострастно. Это подтвердила его реакция на Виктора Орбана несколько дней назад.

Как известно, Орбан угрожал заблокировать шестнадцатый пакет санкций Европейского Союза против России, направленных на наказание Кремля за агрессию в Украине. По всей вероятности, Орбан надеялся на сигнал поддержки от США и Трампа для смягчения санкций. Однако после того, как Трамп заявил, что во время переговоров между Россией и Украиной США усилят давление на Россию из-за санкций, Орбан понял, что не получит желаемой поддержки. Оставшись без помощи, он отступил и отозвал свои возражения по поводу нового пакета санкций ЕС.

Брайза также подчеркнул сложную психологию Трампа. Он отметил, что психология президента США в отношениях с другими лидерами достаточно сложна. Если Трамп чрезмерно хвалит кого-то, это может свидетельствовать, что он считает этого лидера слабым.

"Он любит комплименты, но не терпит чрезмерной лести. Иногда, когда он слишком хвалит кого-то, это на самом деле может свидетельствовать о том, что он считает этого человека слабым", - добавил он.

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