Ежедневно тысячи людей пользуются услугами метрополитена – стоимость одной поездки составляет 8 грн, но есть и категории граждан, которым предоставляется право на бесплатный проезд.
На официальном сайте Киевского метрополитена отмечено, кто может воспользоваться бесплатным проездом в феврале 2025 года.
Это помогает сделать городской транспорт более доступным для социально уязвимых групп. К категориям лиц, имеющих право на бесплатный проезд, относятся:
- Участники боевых действий , при условии наличия удостоверения или "Карты киевлянина".
- Лица с инвалидностью в результате боевых действий и их сопровождающие лица (при наличии соответствующего документа).
- Пострадавшие во время Революции Достоинства (по предъявлении удостоверения или справки).
- Участники Второй мировой войны и другие лица, имеющие льготы по закону.
- Ликвидаторы аварии на ЧАЭС 2-й категории и дети с инвалидностью , пострадавшие в результате крушения.
- Лица с инвалидностью , которые участвовали в ликвидации последствий Чернобыльской катастрофы или подверглись ее влиянию.
Бесплатный проезд также предоставляется:
- Ветеранам разных служб , в том числе бывшим работникам Национальной полиции, налоговой милиции, Государственной службы специальной связи.
- Ветеранам пожарной охраны, органов внутренних дел, военной службы .
- Бывшим сотрудникам Государственной уголовно-исполнительной службы и службы гражданской защиты.
- Военнослужащим , получившим инвалидность во время боевых действий, а также родителям погибших, умерших или пропавших без вести военных.
Таким образом, Киевский метрополитен обеспечивает поддержку нуждающимся в социальных льготах, в частности через бесплатный проезд для многих категорий граждан.
Последние новости Украины:
Украинцы могут отменить обмен долларов и вернуть средства: в НБУ раскрыли, как это сделать.
Курс валют и размер зарплат: появились прогнозы на 2025 год, что ждет украинцев.
Украина присоединится к зоне платежей в евро: в НБУ сообщили, что это означает и заменят ли гривну валютой ЕС.