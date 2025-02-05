Киевский метрополитен гарантирует льготный проезд для определенных групп пассажиров, что позволяет упростить их передвижение по городу.

Ежедневно тысячи людей пользуются услугами метрополитена – стоимость одной поездки составляет 8 грн, но есть и категории граждан, которым предоставляется право на бесплатный проезд.

На официальном сайте Киевского метрополитена отмечено, кто может воспользоваться бесплатным проездом в феврале 2025 года.

Это помогает сделать городской транспорт более доступным для социально уязвимых групп. К категориям лиц, имеющих право на бесплатный проезд, относятся:

Участники боевых действий , при условии наличия удостоверения или "Карты киевлянина".

, при условии наличия удостоверения или "Карты киевлянина". Лица с инвалидностью в результате боевых действий и их сопровождающие лица (при наличии соответствующего документа).

и их сопровождающие лица (при наличии соответствующего документа). Пострадавшие во время Революции Достоинства (по предъявлении удостоверения или справки).

(по предъявлении удостоверения или справки). Участники Второй мировой войны и другие лица, имеющие льготы по закону.

и другие лица, имеющие льготы по закону. Ликвидаторы аварии на ЧАЭС 2-й категории и дети с инвалидностью , пострадавшие в результате крушения.

2-й категории и , пострадавшие в результате крушения. Лица с инвалидностью , которые участвовали в ликвидации последствий Чернобыльской катастрофы или подверглись ее влиянию.

Бесплатный проезд также предоставляется:

Ветеранам разных служб , в том числе бывшим работникам Национальной полиции, налоговой милиции, Государственной службы специальной связи.

, в том числе бывшим работникам Национальной полиции, налоговой милиции, Государственной службы специальной связи. Ветеранам пожарной охраны, органов внутренних дел, военной службы .

. Бывшим сотрудникам Государственной уголовно-исполнительной службы и службы гражданской защиты.

и службы гражданской защиты. Военнослужащим , получившим инвалидность во время боевых действий, а также родителям погибших, умерших или пропавших без вести военных.

Таким образом, Киевский метрополитен обеспечивает поддержку нуждающимся в социальных льготах, в частности через бесплатный проезд для многих категорий граждан.

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