Военный участвовал в боях в Киевской, Николаевской, Херсонской и Харьковской областях - однако тяжелая травма заставила его проходить реабилитацию.

23-летний Богдан Озимок из Волыни, военнослужащий 14 ОМБр имени князя Романа Великого, потерял кисть правой руки во время боевых действий.

О боевом пути и реабилитации сержант 14 ОМБр имени князя Романа Великого рассказал Суспільному.

Богдан служит в ВСУ с 18 лет. После учебы в Полтавском институте связи он попал на Ровенский полигон. Хотя из-за проблем со здоровьем его списали из армии, отец, также служивший, помог ему вернуться в армию.

В составе взвода снайперов он участвовал в боях Харьковской области. В ноябре 2024 года во время выполнения боевого задания Богдан получил тяжелое ранение, когда его винтовку поразил вражеский дрон.

"Удар пришел прямо в винтовку, кстати, нашего производства. Все, что от нее осталось — это только ствол, а она меня спасла. Я ее держал в правой руке, к сожалению, руку моментально ампутировало", — говорит военный.

После ранения был турникет, эвакуация, а затем еще один вражеский обстрел, во время которого был уничтожен автомобиль. Под обстрелами они с собратьями вынуждены были добираться до украинских позиций пешком, оставив всю технику.

Богдан признается, что с детства увлекался изготовлением моделей и стрельбой.

"Я мечтал добиться большого карьерного роста - стать командиром бригады. Это была моя стихия. Но, несмотря на потерю руки, я хочу вернуться в свое подразделение и продолжить службу", - добавляет он.

Военный участвовал в боях в Киевской, Николаевской, Херсонской и Харьковской областях. Он считает, что новобранцам, мобилизуемым сейчас, будет трудно: они должны изучить основные правила, чтобы выжить на войне. Сейчас Богдан активно готовится к протезированию, но не жалеет о своем прошлом.

"Мне кажется, что ничего не изменилось. Руки нет — все. Мне порой грустно, потому что я подхожу к зеркалу, вижу, что руки нет, она так хороша была, я мечтал кольцо носить", — признается он.

Оптимизм ему придают слова поддержки от людей, увлекающихся его силой духа: "Ты без руки, но все равно на машине ездишь, на велосипеде катаешься, с автоматом работаешь". Богдан призывает других, кто пережил ампутацию, не сдаваться и не падать духом — это ведь только порадует врага.

Последние новости в Украине:

"Люди начали кричать": водитель трамвая, попавшего под обстрел КАБов, поделилась воспоминаниями об ударе.

"Не знал сначала, что делать": украинский военный сутки провел в окопе с россиянами, выжить ему помогла хитрость.

"После удара Саша был жив": военный моряк исчез во время выполнения задания, мать не оставляет надежд на возвращение сына.