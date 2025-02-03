В Верховную Раду был внесен законопроект о продлении срока ВЛК для ограниченно пригодных до 5 июня.

В Верховную Раду был внесен законопроект об обязательствах для ограниченно пригодных к 5 июня 2025 года пройти повторный медосмотр, сообщается также о штрафах от ТЦК после 5 февраля.

Об этом сообщил председатель подкомитета по безопасности в киберпространстве, правительственной связи, криптографической защиты информации Комитета ВР по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Александр Федиенко в Телеграмм.

Федиенко сообщил, что документом предлагается установить, что украинцы от 25 до 60 лет, ранее признанные ограниченно пригодными к службе до вступления в силу настоящего Закона (речь не идет о лицах, которые были признаны в установленном порядке лицами с инвалидностью), со дня вступления в силу В силу Закона должны до 5 июня 2025 года пройти повторное медицинское освидетельствование, чтобы определить пригодность к военной службе.

Нардеп добавил, что если законопроект примут, украинцы будут обязаны самостоятельно обратиться в ТЦК и СП или через электронный кабинет призывника, военнообязанного и резервиста, чтобы получить направление на ВЛК для прохождения медицинского осмотра.

Как сообщал ранее член Комитета Верховной Рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Федор Вениславский, военнообязанные, признанные ограниченно годными, до 5 февраля должны повторно пройти ВЛК, в другом выпадном будут обязаны заплатить штраф ТЦК от 17 до 25,5 тысяч гривен.

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