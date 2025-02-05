Хотя сумма штрафа незначительна, его профилактическое значение является ключевым для уменьшения количества аварий и сохранения жизней на дорогах.

Украинским водителям грозят штрафы не только за собственные нарушения, но и за несоблюдение правил пассажирами, в частности, неиспользование ремней безопасности.

Об этом говорится в Правилах дорожного движения Украины.

Согласно правилам дорожного движения, водитель обязан не только сам пристегиваться, но и контролировать, чтобы все пассажиры в салоне также пользовались ремнями. В случае проверки полицией штраф могут быть выписаны как пассажиру, так и водителю. Если же оба были непристегнуты, водитель получит сразу два штрафа.

Национальная полиция Украины отмечает: игнорирование ремней безопасности значительно повышает риск смертельных последствий и тяжелых травм в случае ДТП. Ежегодно сотни людей погибают или испытывают серьезные увечья именно из-за пренебрежения этим простым, но жизненно важным правилом.

В Украине штраф за непристегнутый ремень является одним из самых низких в Европе. Если пассажир не использует ремень безопасности, ответственность несет водитель, который может быть оштрафован на 510 гривен. Хотя сумма штрафа незначительна, его профилактическое значение является ключевым для уменьшения количества аварий и сохранения жизней на дорогах.

Напомним, о правилах для велосипедистов. Так, согласно требованиям, велосипед должен быть оснащен исправными тормозами, звуковым сигналом и световозвращателями (белые спереди, красные сзади, оранжевые по бокам). В темное время суток или при низкой видимости на велосипеде должна быть включена фара.

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