Размер надбавки к пенсии рассчитывается как разница между 3250 гривен и суммой пенсии.

В феврале отдельные категории пенсионеров получат дополнительную финансовую помощь в рамках Всемирной продовольственной программы ООН.

Об этом сообщает Минсоцполитики.

Доплата назначена пенсионерам, чья ежемесячная пенсия составляет менее 3 250 гривен. Кроме того, получатели должны соответствовать еще двум критериям:

проживать в зоне активных или потенциальных боевых действий;

не получать международную помощь или выплаты для ВПЛ с 1 марта 2023 года.

Размер надбавки рассчитывается индивидуально как разница между 3250 гривнами и фактической суммой пенсии. К примеру, если пенсия составляет 2 900 гривен, дополнительная выплата составит 350 гривен.

Прибавка будет начислена автоматически на основе данных из государственных реестров. Средства будут выплачиваться вместе с пенсией через банковский счет или Укрпочту.

Напомним, в Украине у пенсионеров есть возможность оформить электронное пенсионное удостоверение, которое можно хранить в смартфоне. Важно отметить, что после оформления электронного удостоверения бумажный документ теряет силу. В сервисе "Поиск пенсионного удостоверения" на вебпортале ПФУ его статус меняется на "заменен".

Получить электронное пенсионное удостоверение можно в течение 10 дней с момента подачи заявления в ПФУ.

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