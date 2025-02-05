Восьмилетний Богдан Дерлица уже более двух лет ждет возвращения своего папы из российского плена, чтобы поддержать отца и украинских защитников, мальчик выступает на благотворительных концертах.

Об этом Богдан рассказал журналистам Суспільного.

"Папа сейчас в плену. Он был стрелком, а на войне защищал Украину. Он был очень смелым. Я очень скучаю по нему, очень хочу его увидеть наконец. Хочу, чтобы папа приехал из плена, хочу его обнять", - поделился мальчик.

По словам бабушки Богдана, Марии Дерлицы, ее сын Дмитрий добровольно ушел на фронт в первые дни полномасштабной войны. В последний раз семья говорила с ним в январе 2023 года, когда он находился на службе в Донецкой области. После этого связь с Дмитрием оборвалась.

Мы долго ничего не знали. Это были страшные дни. Но однажды мне приснился сон: я увидела группу военных, закутанных в белую ткань. Среди них стоял мой Дмитрий и говорил, что жив. После этого мы начали искать информацию в телеграмм-каналах. и нашли видео, где его вместе с тремя собратьями взяли в плен", – рассказывает мать военного.

Российские пропагандисты выложили видео в одном из телеграмм-каналов. Именно оттуда семья узнала, что Дмитрий жив, но находится в плену. Каждый раз, когда Украина проводит обмен пленными, Мария и Богдан внимательно следят за новостями, просматривают фото и видео. Бабушка говорит, что ее внук ни дня не прожил без мыслей о папе.

Мальчик нарисовал трогательный рисунок, на котором изобразил их долгожданную встречу. Чтобы поддержать отца и всех защитников Украины, мальчик участвует в благотворительных мероприятиях. В будущем он мечтает научиться играть на гитаре и писать песни.

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