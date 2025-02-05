По словам клиента "ПриватБанка", он подал заявку на открытие карты "Национальный кэшбек", но ему так и не предоставили выплаты.

Клиент "ПриватБанка" из Броваров уже полтора месяца не может получить финансовую помощь в размере 1 000 грн, поскольку банк не согласовывает его заявку – причина – якобы отсутствие финансирования.

Об этом идет речь в сообщении на портале Минфин.

По словам клиента "ПриватБанка", он подал заявку на открытие карты "Национальный кэшбек" еще 16 декабря 2024 года, однако до сих пор не получил выплату. Представитель банка заявил, что средств нет и неизвестно, когда они появятся.

"Представитель банка говорит, что нет финансирования и когда будет - он не знает. То есть, 1 тыс. грн от Зеленского теперь пенсионерам не светит?" – отметил клиент "ПриватБанка" в своей жалобе.

На момент публикации "ПриватБанк" не предоставил официальный комментарий относительно ситуации.

Напомним, что о выплате 1000 грн объявил президент Владимир Зеленский в октябре 2024 года. Предполагалось, что украинцы смогут зарегистрироваться для получения помощи в течение зимы, а использовать средства исключительно на отечественные товары и услуги до конца 2025 года.

В правительстве объясняли, что финансирование программы осуществляется за счет международных партнеров, не позволяющих тратить эти средства на нужды ВСУ. Выплаты поступают в рамках зимней программы "поддержка" , а деньги переводят из других социальных программ.

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