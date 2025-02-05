НБУ уверен, что эти изменения сделают процесс покупки памятных монет и банкнот более прозрачным и безопасным.

Национальный банк Украины (НБУ) изменил условия пользования своим официальным онлайн-магазином нумизматической продукции – НБУ ввел новые жесткие правила.

О новых правилах говорится в сообщении Нацбанка.

Теперь всем клиентам необходимо пройти идентификацию и верификацию личности через систему BankID. Это нововведение направлено на борьбу с аккаунтами-клонами, которые используются для мошеннических схем.

Зарегистрированные пользователи получат сообщения на электронную почту с инструкцией по прохождению верификации. Без этого они не смогут воспользоваться онлайн-магазином.

Новые клиенты – с 3 февраля 2025 г. будут проходить верификацию сразу во время регистрации.

Как пройти верификацию через BankID?

Войти в личный кабинет на сайте интернет-магазина НБУ.

Нажмите на значок BankID.

Выбрать банк, в котором вы имеете открытый счет.

Пройти многофакторную аутентификацию.

Дать согласие на передачу персональных данных.

После подтверждения личности пользователь получит уведомление об успешном прохождении верификации. Повторно проходить эту процедуру не нужно – последующие входы в аккаунт будут осуществляться с помощью электронной почты и пароля.

НБУ уверен, что эти изменения сделают процесс покупки памятных монет и банкнот более прозрачным и безопасным.

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