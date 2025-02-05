Как сообщили в правительстве, новое удостоверение производится на основании заявления пенсионера.

В Украине пенсионеры могут оформить электронное пенсионное удостоверение, которое можно хранить в смартфоне.

Об этом сообщили в правительстве. Сделать это можно даже, находясь за границей, а процедура занимает до 10 дней.

Как сообщили в правительстве, электронное удостоверение производится на основании заявления пенсионера. Подать документы можно двумя способами:

в сервисном центре Пенсионного фонда (ПФУ);

онлайн через личный кабинет на сайте ПФУ или в мобильном приложении "Пенсионный фонд".

Список необходимых документов:

справка о присвоении идентификационного номера (РНОКПП);

паспорт гражданина Украины;

цветная фотография (3×2,5 см), сделанная за последние 6 месяцев.

Важно: после оформления электронного удостоверения бумажный документ теряет силу. В сервисе "Поиск пенсионного удостоверения" на вебпортале ПФУ его статус меняется на "заменен".

Получить электронное пенсионное удостоверение можно в течение 10 дней с момента подачи заявления. Его можно оформить даже за границей, если пенсия уже была назначена.

Кроме того, заменить на электронное можно и пенсионное удостоверение, одновременно являющееся платежной картой. Для этого необходимо сдать карту в ближайшее отделение Ощадбанка и подать заявление в ПФУ.

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