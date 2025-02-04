Вместо магазинной колбасы и других мясных изделий с сомнительным составом приготовьте вкусный мясной рулет по рецепту суперфиналистки "Мастер Шеф".

Ольга Рябенко, ставшая суперфиналисткой кулинарного шоу "Мастер Шеф - 12", поделилась рецептом сочного куриного рулета с овощами и сыром.

"Простой в приготовлении, но такой вкусный, что становится любимцем всей семьи. В нем идеально сочетаются нежный и очень сочный фарш, ароматные специи и тягучий сыр", - отметила звезда "Мастер Шеф".

Ингредиенты:

куриный фарш (из мяса бедра или голени) – 1 кг

лук репчатый – 1 шт.

перец сладкий желтого цвета – 1 шт.

перец сладкий красного цвета – 1 шт.

соль и молотый перец – по вкусу

сушеный чеснок – 2 ч.л.

паприка копченая – 1 ст.л.

сыр - 200 г

По желанию для смазки рулета можно использовать любимый соус. Звезда "Мастер Шеф" для этого использовала гранатовый соус Наршараб.

Лук или натираем на терке, или перекручиваем на мясорубке. Сладкий перец двух цветов, чтобы рулет был красивее, звезда "Мастер Шеф" Ольга Рябенко нарезает мелкими кубиками.

К куриному фаршу добавляем лук, нарезанный перец, приправляем сушеным чесноком, солью, молотым перцем и перемешиваем.

На стол звезда "Мастер Шеф" Ольга Рябенко раскладывает в два слоя рукав для запекания, посыпает его копченой паприкой и равномерно выкладывает фарш, отступая немного от краев рукава.

Сверху на фарш равномерно выкладываем натертый сыр и заворачиваем все в рулет с помощью рукава. С обеих сторон края рукава завязываем.

Запекаем мясной рулет в разогретой до 200 градусов духовке в течение 45 минут. После этого рукав раскрываем, смазываем соусом и запекаем еще примерно 10 минут.

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