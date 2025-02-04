Процесс превращения телефона в камеру видеонаблюдения довольно прост, и можно сделать это всего за несколько шагов.

Когда приходит время обновить смартфон, старое устройство часто оказывается забытым в ящике стола.

Но не стоит спешить его выбрасывать. Вместо этого можно превратить его в полезное устройство для дома. Например, ваш старый телефон может стать отличной камерой видеонаблюдения, что сэкономит деньги на покупке дополнительного оборудования и позволит использовать старое устройство с пользой.

Первым шагом будет установка специального приложения для видеонаблюдения на ваш старый смартфон. Для этого подойдёт множество приложений, таких как «AtHome», «Alfredcamera», «WardenCam» или «IP webcam».

Можно использовать приложение «AtHome», которое легко настраивается и предлагает полезные функции, такие как ночное видение, внутренняя связь, облачное хранилище и удалённый мониторинг.

Скачайте приложение «AtHome Video Streamer» на старый телефон, и он начнёт работать как камера видеонаблюдения. После первого запуска приложение назначит уникальный идентификатор подключения, который вам нужно будет ввести на другом устройстве, которое будет выполнять роль монитора.

Далее нужно установить на новый телефон приложение «AtHome Camera Home Security». Это приложение будет использоваться для просмотра видеопотока с вашего старого телефона. После того как вы зарегистрируетесь и войдете в приложение, выберите способ подключения по CID или QR-коду.

В результате вы сможете наблюдать за видео с вашего старого телефона на экране нового устройства, будь то телефон, планшет или даже компьютер.

Теперь, когда телефон превращен в камеру, важно выбрать подходящее место для его установки.Если вы хотите использовать камеру видеонаблюдения длительное время, не забывайте подключить старый телефон к зарядному устройству. Таким образом, он будет работать без перебоев.

Последние новости Украины:

Что нельзя держать рядом с телефоном: список вещей, которые могут повредить телефон.

Украинцев призывали потреблять меньше электроэнергии: в Минэнерго объяснили, как это сделать.

Зимой может быть отключение света: в ДТЭК назвали единственное условие.