Победительница одного из сезонов и экс-судья шоу "Мастер Шеф" Елизавета Глинская показала, как приготовить улучшенную версию знаменитого печенья "Орешки".
Звезда "Мастер Шеф" Глинская предлагает сразу два рецепта теста для орешков, а вот для начинки вместо обычной сгущенки советует приготовить карамельно-сливочный крем.
Для первого варианта теста на "Орешки" нам понадобится:
- сливочное масло 82% - 180 г
- яйца – 2 шт.
- сахарная пудра – 110 г
- ванильный сахар – по желанию
- соль - щепотка
- мука – 340 г
Для второго варианта теста требуются следующие ингредиенты:
- сливочное масло 82% - 200 г
- яйца – 2 шт.
- сахарная пудра – 110 г
- соль - щепотка
- ванильный сахар – по желанию
- мука – 340 г
- миндальная мука – 30 г
Для приготовления карамельно-сливочного крема "Мастер Шеф" Елизавета Глинская берет:
- масло сливочное 82% - 250 г
- вареная сгущенка - 250 г
Кроме того, нам понадобится 60 г обжаренных грецких орехов для начинки.
Для приготовления теста сначала звезда "Мастер Шеф" Елизавета Глинская венчиком сбивает масло комнатной температуры. Добавляем сахарную пудру, ваниль и перемешиваем. Добавляем яйца комнатной температуры и перемешиваем. В конце добавляем муку с солью и замешиваем тесто до однородности, удобнее всего это делать силиконовой лопаткой.
Готовое тесто заворачиваем в пленку и оставляем в холодильнике на два часа. Из охлажденного теста формируем шарики массой примерно 4 г.
Выпекаем "Орешки" в разогретой орешнице примерно две-три минуты. Чтобы подровнять края орешков "Мастер Шеф" Елизавета Глинская советует использовать сито.
Для начинки миксером взбиваем масло комнатной температуры с вареной сгущенкой до стойкой массы. Крем перекладываем в кондитерский мешок, наполняем половинки орешков, в одну половину добавляем грецкий орех и накрываем второй половинкой.
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