Печенье "Орешки" многим украинцам знакомо с детства, но его можно сделать еще вкуснее, приготовив по рецепту победительницы "Мастер Шеф" Лизы Глинской.

Победительница одного из сезонов и экс-судья шоу "Мастер Шеф" Елизавета Глинская показала, как приготовить улучшенную версию знаменитого печенья "Орешки".

Звезда "Мастер Шеф" Глинская предлагает сразу два рецепта теста для орешков, а вот для начинки вместо обычной сгущенки советует приготовить карамельно-сливочный крем.

Для первого варианта теста на "Орешки" нам понадобится:

сливочное масло 82% - 180 г

яйца – 2 шт.

сахарная пудра – 110 г

ванильный сахар – по желанию

соль - щепотка

мука – 340 г

Для второго варианта теста требуются следующие ингредиенты:

сливочное масло 82% - 200 г

яйца – 2 шт.

сахарная пудра – 110 г

соль - щепотка

ванильный сахар – по желанию

мука – 340 г

миндальная мука – 30 г

Для приготовления карамельно-сливочного крема "Мастер Шеф" Елизавета Глинская берет:

масло сливочное 82% - 250 г

вареная сгущенка - 250 г

Кроме того, нам понадобится 60 г обжаренных грецких орехов для начинки.

Для приготовления теста сначала звезда "Мастер Шеф" Елизавета Глинская венчиком сбивает масло комнатной температуры. Добавляем сахарную пудру, ваниль и перемешиваем. Добавляем яйца комнатной температуры и перемешиваем. В конце добавляем муку с солью и замешиваем тесто до однородности, удобнее всего это делать силиконовой лопаткой.

Готовое тесто заворачиваем в пленку и оставляем в холодильнике на два часа. Из охлажденного теста формируем шарики массой примерно 4 г.

Выпекаем "Орешки" в разогретой орешнице примерно две-три минуты. Чтобы подровнять края орешков "Мастер Шеф" Елизавета Глинская советует использовать сито.

Для начинки миксером взбиваем масло комнатной температуры с вареной сгущенкой до стойкой массы. Крем перекладываем в кондитерский мешок, наполняем половинки орешков, в одну половину добавляем грецкий орех и накрываем второй половинкой.

Последние новости Украины:

Салат "Оливье" по-новому: победительница "Мастер Шеф" дала оригинальный рецепт.

Соленый чизкейк с крабовыми палочками: рецепт простой и супервкусной закуски.

Банановые панкейки для завтрака: простой рецепт от звезды шоу "Мастер Шеф" и "Супермама".