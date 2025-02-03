Суперфиналистка двенадцатого сезона "Мастер Шеф" Ольга Рябенко показала, как приготовить максимально вкусный и полезный домашний майонез.

Растительное масло для приготовления домашнего майонеза можно использовать любое, но в этот раз звезда "Мастер Шеф" Ольга Рябенко решила взять льняное, ведь оно очень полезное. Для особого вкуса и цвета звезда "Мастер Шеф" добавила в майонез немного базилика, но можно обойтись и без него.

Еще одна особенность этого майонеза в том, что он готовится не из сырых яиц, а из вареных, поэтому вполне безопасен, и можно не бояться подхватить сальмонеллез.

Рецепт очень простой. Чтобы приготовить идеальный домашний майонез, "Мастер Шеф" Ольга Рябенко берет:

яйца – 3 шт.

масло льняное - 50 мл

вода – 50-100 г (в зависимости от того, какой густоты майонез вы хотите)

соль – 1 ч.л. без горки

сок четвертинки лимона

базилик – 8 листочков

Яйца звезда "Мастер Шеф" варит вкрутую, дает им остыть и чистит.

В чашу блендера отправляем вареные яйца, растительное масло, воду, соль, лимонный сок, базилик и перебиваем до однородности. Воду добавляйте не всю сразу, а постепенно, чтобы получить желаемую консистенцию майонеза.

Подавать такой майонез звезда "Мастер Шеф" предлагает как дополнение к любимым блюдам, как и обычный. Также можно сделать полезный перекус: нарезать овощи на брусочки и есть их, обмакивая в домашний майонез.

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