Суперфиналистка двенадцатого сезона "Мастер Шеф" Ольга Рябенко показала, как приготовить максимально вкусный и полезный домашний майонез.
Растительное масло для приготовления домашнего майонеза можно использовать любое, но в этот раз звезда "Мастер Шеф" Ольга Рябенко решила взять льняное, ведь оно очень полезное. Для особого вкуса и цвета звезда "Мастер Шеф" добавила в майонез немного базилика, но можно обойтись и без него.
Еще одна особенность этого майонеза в том, что он готовится не из сырых яиц, а из вареных, поэтому вполне безопасен, и можно не бояться подхватить сальмонеллез.
Рецепт очень простой. Чтобы приготовить идеальный домашний майонез, "Мастер Шеф" Ольга Рябенко берет:
- яйца – 3 шт.
- масло льняное - 50 мл
- вода – 50-100 г (в зависимости от того, какой густоты майонез вы хотите)
- соль – 1 ч.л. без горки
- сок четвертинки лимона
- базилик – 8 листочков
Яйца звезда "Мастер Шеф" варит вкрутую, дает им остыть и чистит.
В чашу блендера отправляем вареные яйца, растительное масло, воду, соль, лимонный сок, базилик и перебиваем до однородности. Воду добавляйте не всю сразу, а постепенно, чтобы получить желаемую консистенцию майонеза.
Подавать такой майонез звезда "Мастер Шеф" предлагает как дополнение к любимым блюдам, как и обычный. Также можно сделать полезный перекус: нарезать овощи на брусочки и есть их, обмакивая в домашний майонез.
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