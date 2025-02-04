Победитель "Мастер Шеф" раскрыл рецепт идеального теста для жареных пирожков, которое подойдет для любых соленых и сладких начинок.

Известный шеф-повар и победитель "Мастер Шеф" Вадим Бжезинский показал, как приготовить вкуснейшие жареные пирожки, которые многим украинцам напомнят вкус детства.

"Такого теста на пирожки вы еще не делали", – подчеркнул победитель "Мастер Шеф" Вадим Бжезинский.

Чтобы приготовить идеальное тесто для жареных пирожков, победитель "Мастер Шеф" берет следующие ингредиенты:

250 мл молока

дрожжи – 15 г живых или 6 г сухих

20 г сахара

1/3 ч.л. соли

1 ст.л. растительного масла

400 г муки

Сначала победитель "Мастер Шеф" делает опару. Для этого в миску к теплому молоку добавляем сахар, дрожжи, соль, растительное масло, две столовые ложки муки, перемешиваем, накрываем полотенцем и оставляем на 20 минут в тепле.

В миску насыпаем просеянную муку, добавляем опару, молоко и замешиваем тесто. Накрываем готовое тесто полотенцем и оставляем в тепле на полчаса.

Тесто делим на части, каждую раскатываем, наполняем начинкой и залепляем пирожки. Победитель "Мастер Шеф" Вадим Бжезинский для начинки использовал картофельное пюре с укропом.

Жарить пирожки следует на разогретой сковороде с достаточным количеством растительного масла (примерно 100 мл) на среднем огне до аппетитной золотистой корочки с обеих сторон.

Подавать жареные пирожки победитель "Мастер Шеф" советует горячими вместе со сметаной.

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