Участница двенадцатого сезона кулинарного проекта "Мастер Шеф" Мирослава Пекарюк показала, как приготовить вкуснейшие маринованные шампиньоны.
"Использовала для мытья шампиньонов модный лайфхак с мукой - работает! Поэтому советую мыть грибы именно так!", - отметила звезда "Мастер Шеф".
К грибам всыпаем ложку муки, размешиваем, а затем хорошо промываем в воде – мука поможет лучше вымыть всю грязь.
Для маринада на 500 г шампиньонов звезда "Мастер Шеф" Мирослава Пекарюк берет следующие ингредиенты:
- вода – 1,5 л
- соль – 2 ст.л.
- лавровый лист – 2 шт.
- перец черный горошком – 6 шт.
- перец душистый горошком – 3 шт.
- лимонная кислота - щепотка
Далее для заправки нам понадобится:
- соль - щепотка
- сахар – 1 ч.л.
- растительное масло – 3 ст.л.
- уксус – 3 ст.л.
- паприка сладкая – 0,5 ч.л.
- чеснок – 2 зуб.
- перец чили – 1 шт. (или по вкусу)
- морковь – 1 шт.
- петрушка – по вкусу
В кастрюлю наливаем воду, добавляем ингредиенты для маринада, промытые грибы и варим маленькие шампиньоны в течение 8 минут, а покрупнее – 10 минут.
После этого звезда "Мастер Шеф" Мирослава Пекарюк достает грибы из маринада и перекладывает их в миску. К шампиньонам добавляем мелко нарезанную петрушку и перец чили, морковь, натертую на терке для моркови по-корейски, выжатый или натертый чеснок, соль, сахар, растительное масло, уксус, сладкую паприку и хорошо все перемешиваем.
Оставляем маринованные грибы остывать, затем перекладываем в удобный контейнер или банку, закрываем и отправляем в холодильник.
Звезда "Мастер Шеф" Мирослава Пекарюк советует, чтобы грибы хорошо промариновались, оставить их на ночь в холодильнике, а потом уже пробовать.
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