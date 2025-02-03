Участница двенадцатого сезона кулинарного проекта "Мастер Шеф" Мирослава Пекарюк показала, как приготовить вкуснейшие маринованные шампиньоны.

"Использовала для мытья шампиньонов модный лайфхак с мукой - работает! Поэтому советую мыть грибы именно так!", - отметила звезда "Мастер Шеф".

К грибам всыпаем ложку муки, размешиваем, а затем хорошо промываем в воде – мука поможет лучше вымыть всю грязь.

Для маринада на 500 г шампиньонов звезда "Мастер Шеф" Мирослава Пекарюк берет следующие ингредиенты:

  • вода – 1,5 л
  • соль – 2 ст.л.
  • лавровый лист – 2 шт.
  • перец черный горошком – 6 шт.
  • перец душистый горошком – 3 шт.
  • лимонная кислота - щепотка

Мирослава Пекарюк

Далее для заправки нам понадобится:

  • соль - щепотка
  • сахар – 1 ч.л.
  • растительное масло – 3 ст.л.
  • уксус – 3 ст.л.
  • паприка сладкая – 0,5 ч.л.
  • чеснок – 2 зуб.
  • перец чили – 1 шт. (или по вкусу)
  • морковь – 1 шт.
  • петрушка – по вкусу

В кастрюлю наливаем воду, добавляем ингредиенты для маринада, промытые грибы и варим маленькие шампиньоны в течение 8 минут, а покрупнее – 10 минут.

маринованные грибы

После этого звезда "Мастер Шеф" Мирослава Пекарюк достает грибы из маринада и перекладывает их в миску. К шампиньонам добавляем мелко нарезанную петрушку и перец чили, морковь, натертую на терке для моркови по-корейски, выжатый или натертый чеснок, соль, сахар, растительное масло, уксус, сладкую паприку и хорошо все перемешиваем.

Оставляем маринованные грибы остывать, затем перекладываем в удобный контейнер или банку, закрываем и отправляем в холодильник.

Звезда "Мастер Шеф" Мирослава Пекарюк советует, чтобы грибы хорошо промариновались, оставить их на ночь в холодильнике, а потом уже пробовать.

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