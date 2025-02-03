Маринованные шампиньоны – очень простая в приготовлении и вкусная закуска, особенно если вы попробуете этот рецепт от звезды "Мастер Шеф".

Участница двенадцатого сезона кулинарного проекта "Мастер Шеф" Мирослава Пекарюк показала, как приготовить вкуснейшие маринованные шампиньоны.

"Использовала для мытья шампиньонов модный лайфхак с мукой - работает! Поэтому советую мыть грибы именно так!", - отметила звезда "Мастер Шеф".

К грибам всыпаем ложку муки, размешиваем, а затем хорошо промываем в воде – мука поможет лучше вымыть всю грязь.

Для маринада на 500 г шампиньонов звезда "Мастер Шеф" Мирослава Пекарюк берет следующие ингредиенты:

вода – 1,5 л

соль – 2 ст.л.

лавровый лист – 2 шт.

перец черный горошком – 6 шт.

перец душистый горошком – 3 шт.

лимонная кислота - щепотка

Далее для заправки нам понадобится:

соль - щепотка

сахар – 1 ч.л.

растительное масло – 3 ст.л.

уксус – 3 ст.л.

паприка сладкая – 0,5 ч.л.

чеснок – 2 зуб.

перец чили – 1 шт. (или по вкусу)

морковь – 1 шт.

петрушка – по вкусу

В кастрюлю наливаем воду, добавляем ингредиенты для маринада, промытые грибы и варим маленькие шампиньоны в течение 8 минут, а покрупнее – 10 минут.

После этого звезда "Мастер Шеф" Мирослава Пекарюк достает грибы из маринада и перекладывает их в миску. К шампиньонам добавляем мелко нарезанную петрушку и перец чили, морковь, натертую на терке для моркови по-корейски, выжатый или натертый чеснок, соль, сахар, растительное масло, уксус, сладкую паприку и хорошо все перемешиваем.

Оставляем маринованные грибы остывать, затем перекладываем в удобный контейнер или банку, закрываем и отправляем в холодильник.

Звезда "Мастер Шеф" Мирослава Пекарюк советует, чтобы грибы хорошо промариновались, оставить их на ночь в холодильнике, а потом уже пробовать.

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