Певица Анастасия Приходько объяснила, чем украинцы кардинально отличаются от россиян, и рассказала, хотела ли она когда-нибудь представлять Украину на «Евровидении».

Об этом она рассказала в авторской программе Валерия Савчука «Разные люди».

По словам гостьи программы, ее никогда не тянуло в россию от слова «совсем», более того, еще маленькой она стояла на Оранжевой революции за Украину, всегда хотела жить здесь и состояться как певица здесь, а также обязательно поехать на «Евровидение» от Украины. После того, как она представила россия на конкурсе, отмечает певица, она еще пыталась представить и Украину, но не получилось, поэтому эту тему она для себя закрыла.

«В россии мне всегда было плохо, и я это откровенно могу сказать. Потому что мы разные люди. Когда-то говорили, что мы единый народ. Ну, это неправда. Я не знаю, кто вообще такое мнение пустил в воздух. Мы очень разные. Украинцы очень добрые, они ласковые, они умеют сочувствовать, они умеют помогать, они всегда сплочены. Ну, вот все как единая нация», - подчеркивает Анастасия Приходько.

По мнению певицы, каждый видит вокруг то, что хочет видеть, поэтому она видит Украину именно такой сплоченной, на ее пути встречаются именно такие люди, и, общаясь с ними, чувствуется именно такое единство. И этого, подчеркивает она, совершенно не было в россии.

«Вот в россии мне очень не нравилось, и меня оскорбляли по моей национальности, можно так сказать. Они называли меня хохляндией», – отмечает Анастасия Приходько.

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