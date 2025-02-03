В «Киевстаре» сообщили о новых тарифах для абонентов, решивших перейти в сеть через услугу MNP.

Клиенты «Киевстар» выражают возмущение отсутствие альтернативных выгодных предложений.

За прошлый год «Киевстар» остался без более 200 тысяч клиентов, это, вероятно, стало тревожным сигналом.

Пользователи Киевстар призывают вести программы лояльности для постоянных клиентов, что позволят также получать выгодные условия.

«Киевстар» предлагает абонентам два основных тарифа:

LOVE UA Магнит Контракт (100 грн/месяц)

1200 минут на все сети, после исчерпания – безлимит на «Киевстар».

20 ГБ мобильного Интернета.

100 SMS и опция безлимитного Интернета без дополнительной платы. Фиксированная цена действует круглый год.

Еще одним из вариантов «Киевстар» предлагает – LOVE UA Магнит (125 грн/4 недели):

В тариф входят безлимитные звонки, дополнительная "Суперсила".

Фиксированная цена на тринадцать оплат.

Новые тарифы, вероятно, направлены на привлечение новых клиентов «Киевстар», но подчеркивают несправедливость, потому что многие абоненты «Киевстар» платят 300–400 грн в месяц за такие же услуги, что и новые клиенты за 100 гривен.

Напомним, мобильный оператор "Киевстар" объявил о повышении стоимости своих тарифов в среднем на 25% – при чем тарифы во время войны повышают не впервые.

Для компенсации этого роста компания «Киевстар» обещает увеличить наполнение тарифов, а также добавить новые бонусы. В частности, 20 декабря изменена стоимость части тарифов для предоплаты.

С 1 января 2025 г. новые тарифы для бизнес-клиентов Киевстар.

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