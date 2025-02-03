В Украине цены на недвижимость упали в областях, которые находятся близко к фронту и часто атакует россия.

За последние полгода цены на недвижимость в таких областях снизились на 7-13%.

Эксперты, ссылаясь на статистику ЛУН, рассказали, где самая дешевая недвижимость в Украине.

В пятерку городов с самой дешевой недвижимостью попали Херсон, Запорожье, Харьков, Сумы и Николаев.

Стоимость одного квадратного метра в этих регионах на вторичном рынке колеблется от 470 до 610 долларов, а на первичном рынке 620-670 долларов.

За полгода цены на недвижимость больше снизились в Запорожье, на 13%, что обусловлено приближением линии фронта.

За аналогичный период цена недвижимости выросла в Николаеве, однако все равно регион находится в списке городов с самой дешевой недвижимостью.

Самая дорогая недвижимость во Львове, Киеве и Ужгороде, цена "квадрата" на вторичном рынке в этих городах начинается от 1250 до 1490 долларов.

Самые низкие цены на недвижимость в Украине в Херсоне, где за квадратный метр придется отдать 470 долларов.

Однокомнатную квартиру можно приобрести за 16 тысяч долларов, двухкомнатную 24 тысячи долларов.

Известно, что с начала полномасштабной войны строительство новостроек в Херсоне остановилось.

Рынок аренды в Херсоне тоже на низком уровне, спрос на съем квартир упал.

Например, однокомнатные квартиры в Херсоне сдают за 3 тысячи гривен в месяц.

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