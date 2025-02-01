Церковный календарь на февраль 2025 года украинцам рассказали, когда по новому календарю один из двенадцати самых больших праздников.

Церковный календарь на февраль 2025 года, в этом месяце православные будут отмечать один из двенадцати самых больших праздников церкви - Сретение Господне.

В сентябре 2023 ПЦУ перешла на новоюлианский календарь, поэтому непереходные церковные праздники отмечают на 13 дней раньше.

Церковный календарь на февраль 2025 года:

1 февраля - предпразднство Сретения Господня, мученика Трифона, преподобного Петра Галатийского.

По новому стилю Церковный календарь 2025, 2 февраля отмечают Сретение Господне.

3 февраля – праведного Симеона Богоприимца и Анны пророчицы, святого Игнатия Мариупольского, митрополита Готфейского и Кефайского, обретения мощей святителя Рафаила (Заборовского), митрополита Киевского, галицкого и всея Руси.

4 февраля – преподобного Исидора Пелусиотского, преподобного Николая, исповедника, игумена Студийского.

5 февраля - святителя Феодосия, архиепископа Черниговского, Елецко-Черниговской иконы Божией Матери и иконы Божией Матери "Взыскание погибших".

6 февраля – преподобных Варсонофия Великого и Иоанна Пророка, преподобного Укола, епископа Смирнского, святителя Фотия, патриарха Константинопольского.

7 февраля – преподобного Парфения, епископа Лампсакийского, преподобного Луки Элладского, 1003 г. мучеников Никомидийских.

8 февраля – предание праздника Сретения, великомученика Феодора Стратилата, пророка Захария Серповидца.

9 февраля - Неделя о мытаре и фарисее, преподобном Панкратии, затворнике Киево-Печерском, обретении мощей святителя Иннокентия.

10 февраля – преподобного Прохора, чудотворца Киево-Печерского, благоверной княгини Анны Новгородской, иконы Божией Матери "Огневидная", общество (10-16 февраля).

11 февраля – священномученика Власия, епископа Севастийского, благоверного князя Всеволода, в святом Крещении Гавриила, Псковского.

12 февраля – святителя Алексея, митрополита Киевского и всея Руси, святого Мелетия, архиепископа Харьковского, Иверской иконы Божией Матери.

13 февраля – преподобного Мартиниана, благоверного князя Константина Острожского, преподобного Евлогия, архиепископа Александрийского.

14 февраля – равноапостольного Кирилла, учителя словенского, преподобного Исаакия, затворника Киево-Печерского, 12-ти греков, строителей соборной Успенской церкви Киево-Печерской лавры.

15 февраля – преподобного Пафнутия, затворника Киево-Печерского.

16 февраля - Неделя о блудном сыне, мучениках Памфила пресвитера, Валента, Павла, Порфирия, Селевкия, Феодула, Иулиана, Самуила, Илии, Даниила, Иеремии, Исаии.

17 февраля – великомученика Феодора Тирона, преподобного Феодора, молчальника Киево-Печерского.

18 февраля – преподобного Космы Яхромского, святителя Льва, папы Римского.

19 февраля – апостолов от 70-ти Филимона и Архипа.

20 февраля – благоверного князя Киевского Ярослава Мудрого, Льва Катанского, преподобного Агафона Киево-Печерского.

21 февраля – преподобного Тимофея Олимпийского, архиепископа Евстафия Антиохийского, Козельщанской иконы Божией Матери.

22 февраля – обретение мощей христианских мучеников, иже в Евгении, мучеников Маврикия и 70-ти воинов, Вселенская родительская суббота (Мясопустная).

23 февраля - Воскресенье мясопустное, о Страшном суде, священномученике Поликарпе, епископе Смирнском.

24 февраля – первое и второе нахождение главы святого Иоанна Предтечи, преподобного Еразма Киево-Печерского, начало Сырной недели (Масленица), общество (с 24 февраля по 2 марта).

25 февраля – святителя Тарасия Константинопольского.

26 февраля – святителя Порфирия.

27 февраля – Прокопия Декаполита, преподобного Тита, пресвитера Киево-Печерского, преподобного Тита Киево-Печерского, бывшего воина.

28 февраля – преподобного Василия, святителя Арсения, митрополита Ростовского, преподобного Кассиана, затворника Киево-Печерского.

Последние новости Украины:

Не решит все проблемы: украинцам пообещали новый перерасчет пенсий в 2025 году, известны подробности.

Пенсионеры могут получать социальную помощь: есть несколько видов доплат.

Пенсия в Украине: украинцам показали, в какой отрасли у пенсионеров самые низкие выплаты и едва ли выживают.