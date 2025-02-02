СБУ задокументировала преступные действия женщины и задержала ее во время разведки вблизи одного из военных объектов.

Служба безопасности Украины задержала еще одну агентку ФСБ, корректировавшую российские удары по Херсону, при этом сама она проживала в этом же городе.

Как сообщили в СБУ, она способствовала определению координат для артиллерийских, авиационных и дроновых атак на правобережную часть Херсона.

Согласно информации от киберспециалистов и следователей СБУ, основными целями врага были позиции украинских военных, обороняющих регион.

Расследование установило, что для корректировки ударов российская спецслужба завербовала 44-летнюю безработную женщину из местных жителей. Она попала в поле зрения окупантов после того, как публиковала прокремлевские посты в Телеграмм-каналах. То есть мотивами служила любовь к "русскому меру".

Выполняя враждебные приказы, женщина обходила улицы Херсона и окрестностей, скрыто фотографировала места дислокации украинских войск и вносила координаты на Google карты. Кроме того, она отслеживала последствия обстрелов и готовила отчеты своим кураторам.

СБУ задокументировала преступные действия женщины и задержала ее во время разведки вблизи одного из военных объектов. При задержании у предательницы изъяли мобильный телефон с поличным.

Подозреваемую задержали за государственную измену (ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины) в условиях военного положения. Она находится под стражей, и ей грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества. Операция производилась сотрудниками СБУ в Херсонской области под процессуальным руководством областной прокуратуры.

Последние новости в Украине:

11 миллионов на шесть человек: чиновник облгаза провернул схему для собственного обогащения.

Сам нашел сотрудника ФСБ: украинец выполнил задачу россии против военных ВСУ.

В Украине разоблачили схему присвоения генераторов для военных: принесла миллионные прибыли.