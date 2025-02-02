После травматической ампутации правой ноги бойца лечили в Покровске, Днепре и Киеве, а затем доставили во Львов, где он перенес 35 операций.

23-летний военнослужащий из Львова Василий Курило, ранившийся и потерявший ногу, сделал свои первые шаги во время реабилитации в центре "UNBROKEN".

Об этом сообщили на официальной странице реабилитационного центра Facebook.

Василий присоединился к ВСУ после начала полномасштабного вторжения. Сначала служил пехотинцем-штурмовиком. В апреле 2023 года, во время боев в Херсонской области, он получил первое ранение, когда обломок боеприпаса повредил его левую ногу и перебил ахиллово сухожилие.

Во время реабилитации Василий освоил пилотирование БПЛА и после восстановления вернулся на фронт в качестве оператора FPV-дронов. Воевал на Покровском направлении, где и получил второе ранение.

"В мае 2024 года я получил второе ранение, которое было уже значительно серьезнее. Мне прямо в ноги попал вражеский FPV-дрон. Это стало настоящим шоком, из-за которого я поначалу даже сильной боли не испытал. Я получил многочисленные травмы: одна нога висела на ниточке, другая – переломана. А еще на правой руке отсутствовали несколько пальцев и лицо сильно повреждено», — вспоминает Василий.

После травматической ампутации правой ноги бойца лечили в Покровске, Днепре и Киеве, а затем доставили во Львов, где он перенес 35 операций. Левую ногу удалось сберечь. В декабре 2024 Василий попал в реабилитационный центр "UNBROKEN", где начал дальнейшее восстановление и подготовку к протезированию.

Прошло 8 месяцев после ранения, и недавно Василий впервые встал на единственную сохранившуюся ногу. Уже на следующий день, с помощью ходунцев, сделал несколько шагов и это был большой прогресс. Все это время Василия поддерживала его любимая Александра.

"Самой большой поддержкой для меня стала моя девушка. Благодаря ее любви я смог пройти через это. Но самое главное — это ее любовь! Я ее действительно чувствую. Мы часто говорим о нашем общем будущем и это вдохновляет меня", — поделился Василий.

После завершения реабилитации и протезирования ветеран намерен заниматься созданием адаптивной одежды для тяжелораненых военных.

Последние новости в Украине:

"Люди начали кричать": водитель трамвая, попавшего под обстрел КАБов, поделилась воспоминаниями об ударе.

"Не знал сначала, что делать": украинский военный сутки провел в окопе с россиянами, выжить ему помогла хитрость.

"После удара Саша был жив": военный моряк исчез во время выполнения задания, мать не оставляет надежд на возвращение сына.