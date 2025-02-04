Украинский рынок труда в 2025 году больше нуждается в продавцах, водителях и специалистах рабочих специальностей.

HR-эксперты сообщают , что спрос на персонал продолжит расти, а многие украинцы ищут возможности смены профессии из-за неудовлетворительных зарплат и условий работы.

«На рынок труда влияет ситуация на фронте. Чем больше продолжаются боевые действия, тем больше рынок труда испытывает нехватку кадров из-за внутренней миграции, выезда за границу и мобилизации. Это ведет к усилению конкуренции за таланты, а бизнес вынужден повысить зарплату для удержания и привлечения кадров» , – объяснила владелица HR-агентства Доминика Иванова-Бекарь.

ТОП-3 профессий, которые ищут работодатели:

Наибольший спрос продавцов -

консультантов, кассиров и менеджеров по продажам. Рост потребительского рынка и развитие онлайн торговли обеспечивает стабильный спрос на эти специальности. Работодатели используют разные графики работы и бонусы.

Транспортная сфера

Водители грузового и общественного транспорта – вторая по популярности профессия. Логистические компании и службы доставки ищут работников для интенсивного графика и дальнобойных маршрутов. Отток кадров за границу создал острую потребность в квалифицированных водителях и зарплаты в этой сфере значительно выросли.

Рабочие специальности

Строители, сварщики, механики и электричества остаются одними из самых востребованных профессий. Благодаря восстановлению инфраструктуры, количество строительных проектов растет. Многие компании готовы обучать работников за свой счет.

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