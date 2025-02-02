НБУ прогнозирует, что в 2025 году структурный дефицит валюты в частном секторе будет оставаться существенным.

Спрос на валюту в Украине в 2025 году будет оставаться высоким, однако значительные объемы международной помощи помогут Нацбанку компенсировать дефицит валюты в частном секторе и уменьшить колебания курса.

Об этом говорится в Инфляционном отчете Национального банка Украины.

По информации НБУ, в IV квартале 2024 года спрос на иностранную валюту существенно вырос. Это было обусловлено, в частности, рекордными бюджетными расходами, большинство которых финансировалось за счет международной финансовой помощи. Кроме того, наблюдалось активное увеличение закупок потребительских товаров импортерами и рост объемов сделок бизнеса в условиях либерализации валютных ограничений.

В этих условиях НБУ увеличил чистую продажу иностранной валюты до 11,4 млрд долларов в IV квартале 2024 года (по сравнению с 9,2 млрд долларов в III квартале). Это способствовало стабилизации ожиданий на рынке, в частности, среди домохозяйств, и успокоило спрос на наличную валюту.

НБУ прогнозирует, что в 2025 году структурный дефицит валюты в частном секторе будет оставаться существенным, хотя со временем будет постепенно уменьшаться. На фоне экономической стабилизации и последующей либерализации валютного рынка ожидается увеличение инвестиций и привлечение долгового капитала частного сектора, а также рост экспортной выручки благодаря повышению мировых цен на зерно и улучшению урожаев сельскохозяйственных культур.

Стабильность валютного рынка будет важным условием для поддержки контроля над экономическими ожиданиями и возвращения инфляции до целевого уровня 5%, отметили в НБУ.

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