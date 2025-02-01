Эксперты Нацбанка также отмечают, что отсрочка повышения тарифов может иметь негативные последствия.

В 2025 году тарифы на коммунальные услуги остаются стабильными.

Об этом сообщил Национальный банк Украины (НБУ).

Однако уже с 2026 года следует ожидать постепенное повышение тарифов до уровня, соответствующего экономически обоснованным показателям.

"Прогноз построен на предположении относительно неизменности отдельных тарифов на услуги ЖКХ (газ, отопление и поставку горячей воды) в течение 2025 года. Однако сложное состояние в энергетике и государственном бюджете может обусловить корректировку тарифов в следующих годах. Предполагается, что с 2026 года может начаться постепенное приведение тарифов к экономически обоснованным уровням", - отмечено в отчете НБУ.

Эксперты Нацбанка также отмечают, что отсрочка повышения тарифов может помочь сдерживать инфляцию, но создает финансовые трудности для государственных энергетических компаний. Корректировка тарифов в перспективе может увеличить риски для инвестиций в энергетический сектор и привести к нестабильности на рынке энергоносителей.

Также Politeka писала о том, что 1 февраля в Украине произойдет ряд изменений, которые затронут тарифы на электроэнергию, переводы средств, военных вопросов и социальных выплат и прочее. Украинцам объяснили, каких изменений ожидать с февраля.