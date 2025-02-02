На неделе с 3 по 9 февраля ожидается повышенная солнечная активность, она может вызвать магнитные бури.
Эксперты предупреждают, что магнитные бури на неделе с 3 по 9 февраля могут влиять на здоровье и самочувствие метеочувствительных людей.
Специалисты Meteoagent составили календарь магнитных бурьн а неделе с 3 по 9 февраля, чтобы успеть подготовиться к опасным.
Магнитные бури на неделе с 3 по 9 февраля, эксперты составили детальный прогноз на месяц.
Напомним, что сила магнитной бури измеряется по К-индексу, значение от 4 свидетельствует о силе магнитной буре, которая может повлиять на самочувствие.
Календарь магнитных бурь на неделе с 3 по 9 февраля:
3 февраля — K-индекс 2, низкая солнечная активность;
4 февраля — K-индекс 2, низкая солнечная активность;
5 февраля — K-индекс 2, низкая солнечная активность;
6 февраля — K-индекс 3, слабый солнечный шторм;
7 февраля — K-индекс 3, слабый солнечный шторм;
8 февраля — K-индекс 3, слабый солнечный шторм;
9 февраля — K-индекс 2, низкая солнечная активность.
Во время магнитной бури у украинцев может ухудшиться здоровье, кроме того, на Земле могут возникнуть слабые колебания в электросетях.
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