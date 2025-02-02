Новые магнитные бури приближаются к Украине, стало известно, когда ожидать нового удара на неделе с 3 по 9 февраля.

На неделе с 3 по 9 февраля ожидается повышенная солнечная активность, она может вызвать магнитные бури.

Эксперты предупреждают, что магнитные бури на неделе с 3 по 9 февраля могут влиять на здоровье и самочувствие метеочувствительных людей.

Специалисты Meteoagent составили календарь магнитных бурьн а неделе с 3 по 9 февраля, чтобы успеть подготовиться к опасным.

Магнитные бури на неделе с 3 по 9 февраля, эксперты составили детальный прогноз на месяц.

Напомним, что сила магнитной бури измеряется по К-индексу, значение от 4 свидетельствует о силе магнитной буре, которая может повлиять на самочувствие.

Календарь магнитных бурь на неделе с 3 по 9 февраля:

3 февраля — K-индекс 2, низкая солнечная активность;

4 февраля — K-индекс 2, низкая солнечная активность;

5 февраля — K-индекс 2, низкая солнечная активность;

6 февраля — K-индекс 3, слабый солнечный шторм;

7 февраля — K-индекс 3, слабый солнечный шторм;

8 февраля — K-индекс 3, слабый солнечный шторм;

9 февраля — K-индекс 2, низкая солнечная активность.

Во время магнитной бури у украинцев может ухудшиться здоровье, кроме того, на Земле могут возникнуть слабые колебания в электросетях.

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