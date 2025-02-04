С 1 февраля 2025 г. тарифы на газ для украинских бытовых потребителей остаются без изменений; то есть стоимость газа для потребителей сохранится на том же уровне, хотя она может варьироваться в зависимости от поставщика.

В настоящее время средняя цена газа составляет 7,96 гривны за кубометр для потребителей, пользующихся услугами "Нафтогаза".

Об этом сообщает пресс-служба "Нафтогаза". В настоящее время компания остается поставщиком для более чем 12 миллионов украинцев, что составляет более 90% населения. Отметим, что тарифы могут изменяться у других компаний, где цена за кубометр колеблется от 7,70 до 9,99 грн.

Важно знать, что тариф на газ включает в себя не только стоимость газа, но и отдельный платеж за доставку. Эта составляющая тарифа зависит от объема потребленного газа в прошлом газовом году. Таким образом каждый потребитель платит не только за объем использованного топлива, но и за его доставку.

Компания "Нефтегаз" является поставщиком последней надежды для граждан, что означает, что даже если потребитель не имеет избранного поставщика, "Нефтегаз" обеспечит его газом по стандартной цене. Однако тарифы на доставку могут варьироваться в зависимости от региона. Согласно сообщению, тариф на газ не будет меняться по крайней мере до конца отопительного сезона, то есть до 30 апреля 2025 года.

Ранее Politeka также писала , что с 1 февраля украинцев ждут изменения в ряде отраслей - в частности, начнут действовать лимиты на переводы с карты на карту, будут новые налоги и прочее.

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