Этой возможностью могут воспользоваться украинцы от 16 лет как застрахованные, так и незастрахованные лица.

Украинцы, не имеющие достаточного стажа для выхода на пенсию или в других случаях, могут "докупить" необходимый стаж.

Стало известно сколько стоит приобрести стаж в трудовую книжку в 2025 году и какие для этого необходимы шаги.

В 2025 году, чтобы выйти на пенсию в 60 лет, нужно иметь 32 года стажа. Но не всем удается достичь этого показателя, поэтому Пенсионный фонд предлагает возможность "докупить" недостающие годы.

Кто может приобрести стаж для пенсии:

Те, кто работает за границей, но хочет получать пенсию в Украине;

Те, кто планирует выйти на пенсию, но им не хватает стажа;

Те, у кого низкий официальный доход и желающие увеличить свою будущую пенсию.

Эту возможность могут воспользоваться украинцы от 16 лет как застрахованные, так и незастрахованные лица. Стаж можно купить как для себя, так и для другого лица, если оно еще не является пенсионером.

Для покупки страхового стажа необходимо заключить договор о добровольном участии в системе пенсионного страхования, что можно сделать через вебпортал электронных услуг Пенсионного фонда Украины.

Как это сделать:

Войти в личный кабинет ПФУ, используя квалифицированную электронную подпись, Действие подписи или через систему GOV.ID.

Перейти в раздел "Коммуникация по ПФУ" и нажать "Договор на добровольное участие".

Внести данные лица, в пользу которого будут уплачиваться взносы (ФИО, налоговый номер, серия и номер паспорта, дата рождения).

Если вы платите взносы за себя, выберите соответствующий пункт и предоставите необходимую информацию.

Дать согласие на обработку персональных данных и подтвердить внесенные сведения.

После этого необходимо нажать "Подписать и оплатить" и подписать договор с помощью электронной подписи. Взносы можно платить через систему "Portmone" или платежное поручение.

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