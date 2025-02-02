Пицца – это классика итальянской кухни, которая завоевала сердца многих по всему миру и если вы еще не пробовали пиццу с хрустящими творожными бортиками, то самое время это исправить.

Такая пицца станет идеальным дополнением к любому праздничному столу или уютному вечеру дома.

Уникальным рецептом поделился ресторатор Евгений Клопотенко на своем ютуб-канале.

Для приготовления вам понадобятся следующие ингредиенты: 300 г муки, 20 г прессованных дрожжей, 180 мл теплой воды, 2,5 ст. л. оливкового масла (можно использовать растительное), ½ ч. л. сахара, 1 ч. л. соли. Для начинки подготовьте: 2 ст. л. томатного соуса, 1 помидор, 100 г оливок (без косточки), 2-3 шт. шампиньонов, 150 г сыра моцарелла, ½ луковицы (белая), 1 ст. л. кукурузной крупы (по желанию), 1 ст. л. сушеного базилика.

Начните с подготовки дрожжей. В отдельной миске смешайте муку, сахар и соль. Добавьте дрожжи и тщательно перемешайте до образования крошки. Влейте теплую воду (температура 38-40°C) и масло, замесив мягкое и эластичное тесто, которое не должно прилипать к рукам. Накройте миску с полотенцем тестом и оставьте на 30-40 минут в теплом месте, чтобы оно поднялось.

Оливки, шампиньоны и лук нарежьте тонкими слайсами. Томат разрежьте на половинки и нарежьте ломтиками. Моцареллу нарежьте брусочками или порвите руками. Для пиццы важно, чтобы начинка была достаточно тонкой, поскольку выпекаться она будет всего 5-7 минут.

Когда тесто поднялось, обомните его и сформируйте основу пиццы. Переложите ее на пергамент, а по краю основания выложите брусочки сырой моцареллы, защипнув тесто, чтобы образовать творожные бортики. Затем смажьте основу томатным соусом, равномерно выложите начинку и посыпьте остатками моцареллы.

Перед отправкой пиццы в духовку посыпьте ее кукурузной крупой (если есть) и сухим базиликом. Поставьте пиццу в разогретую до 230°C духовку на 5-7 минут. Пицца должна быть хрустящей и с золотистыми творожными бортиками.

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