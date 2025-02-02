Календарь стрижек на неделю, узнайте о благоприятных днях с 3 по 9 февраля, ведь волосы — неотъемлемый элемент стиля, и выбор правильного дня для стрижки может положительно повлиять не только на их состояние, но и на ваше настроение.
Лунный календарь стрижек на неделю с 3 по 9 февраля — отличный инструмент, который поможет вам определить лучшее время для ухода за волосами в феврале.
Как Луна влияет на волосы?
Различные фазы Луны по-разному влияют на рост и здоровье волос:
Новолуние — Избегайте стрижки в этот период, так как организм находится в состоянии обновления.
Растущая Луна — Способствует более быстрому росту волос после стрижки.
Полнолуние — Идеальное время для кардинальных изменений во внешности.
Убывающая Луна — Идеально подходит для тех, кто хочет укрепить волосы и уменьшить ломкость.
Лунный календарь стрижек на неделю с 3 по 9 февраля, названы благоприятные дни:
4 февраля (вторник) – Луна в Тельце. Отличный день для стрижек, укрепляющих волосы. Новый образ повысит вашу уверенность.
10 февраля (понедельник) – Луна во Льве. Лев – знак, усиливающий густоту и блеск волос. Стрижка в этот день не только улучшит ваш внешний вид, но и подчеркнет вашу индивидуальность.
Неблагоприятные дни для стрижки на неделе с 3 по 9 февраля:
6 февраля (четверг) – Новолуние в Близнецах: лучше избегать любых процедур с волосами.
11 февраля (вторник) – Луна в Деве: стрижка в этот день может привести к тусклым, безжизненным волосам.
Источник: gobeautystudios.
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