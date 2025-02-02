Тертый пирог давно стал фаворитом во многих домах - легкое тесто, рассыпчатая хрустящая корочка и вкусная фруктовая начинка делают пирог идеальным.

Пирог можно готовить не только со сливами, но и с другими фруктами, такими как яблоки, груши, абрикосы или ягоды, однако сливовое варенье придает невероятный вкус и аромат.

Уникальным рецептом поделился ресторатор Евгений Клопотенко на своем ютуб-канале.

Для приготовления вам понадобится: 400 г муки, 1 ч. л. разрыхлителя, 200 г сливочного масла, 2 ст. л. сметаны, 1 яйцо, 100 г сахара, 1 щепотка соли. Для начинки подготовьте 600 г слив (без косточек), 300 г сахара, цедра 1 сицилийского апельсина, цедра 1 лимона.

Нарежьте сливы средними кубиками, переложите в сотейник, засыпьте сахаром. Добавьте натертую цедру апельсина и лимона, а также чуть-чуть сока апельсина. Варите на большом огне 10 минут, затем еще 10 минут на маленьком огне. Дайте варенью остыть.

В большой миске смешайте муку, разрыхлитель, сахар и соль. Добавьте мягкое сливочное масло, яйцо и сметану. Замесите тесто руками до однородности, накройте плёнкой и поставьте в холодильник на 30 минут. Разделите тесто на две части. Меньшую часть оставьте в холодильнике, а большую раскатайте в пласт и выложите на лист пергамента, сформировав бортики. Выложите начинку из слив и равномерно распределите.

Сверху натрите остатки теста на крупной терке. Если тесто стало слишком мягким, положите его на несколько минут в морозилку. Выпекайте пирог при 180°C 40 минут в режиме конвекции.

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