Согласно документу, проблема нехватки работников обострялась в течение 2024 года и продолжится в 2025 году.

Дефицит рабочей силы будет оставаться существенным, что будет ограничивать темпы экономического восстановления - однако безработица будет постепенно снижаться, хотя и будет оставаться на уровне выше довоенного.

Об этом говорится в Инфляционном отчете Национального банка Украины.

Согласно документу проблема нехватки работников обострялась в течение 2024 года, а рынок труда оставался ограниченным. Однако во второй половине 2024 года отмечен незначительный рост участия в рабочей силе и новых резюме. Это может свидетельствовать о возвращении украинцев к поиску работы, отчасти благодаря росту зарплат. Однако война продолжала ограничивать предложение рабочей силы, ведь количество мигрантов за границу возросло около 500 тысяч человек, а также были учтены мобилизационные процессы.

Из-за дефицита кадров рост оплаты труда продолжался до конца 2024 года, хотя темпы этого роста постепенно замедлялись. В IV квартале реальные зарплаты росли уже на однозначную величину из-за инфляции и уменьшения дефицита рабочей силы, который все же оставался выше довоенного уровня. Однако уже в III квартале 2024 реальные зарплаты превысили довоенные показатели в большинстве секторов экономики.

По прогнозам Нацбанка, спрос на рабочую силу будет постепенно снижать уровень безработицы, но он будет оставаться выше, чем до полномасштабного вторжения. Диспропорции на рынке труда сохранятся из-за ограниченного количества работников с соответствующей квалификацией, что обусловлено миграцией за границу и мобилизацией.

Со временем, с нормализацией экономической ситуации и увеличением спроса на рабочую силу, ожидается постепенное возвращение мигрантов в Украину. Однако это произойдет медленно из-за их адаптации к жизни за границей, а также из-за желания объединиться с семьями. В то же время возобновление трудовой миграции также будет иметь влияние.

Нацбанк считает, что возвращение демобилизованных украинцев в гражданскую жизнь увеличит предложение рабочей силы, однако могут возникнуть новые вызовы для рынка труда, в частности, усиление региональных и отраслевых диспропорций.

В результате спрос на квалифицированных работников будет оставаться высоким, что будет способствовать дальнейшему росту зарплат в частном секторе.

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