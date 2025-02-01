Синабоны – это вкусные булочки с корицей, завоевавшие сердца гурманов по всему миру и это сочетание ингридиентов, которое невозможно забыть.

Эти синабоны – идеальный выбор для завтрака или к чаю.

Уникальным рецептом поделился ресторатор Евгений Клопотенко на своем ютуб-канале.

Для приготовления вам понадобятся следующие ингредиенты: тесто – 450-500 г муки, 200 мл молока, 1 ст. л. сахара, 25 г прессованных дрожжей, 100 г сливочного масла, ½ ч. л. соли. Начинка – 100 г сливочного масла, 100-150 г коричневого сахара, 1-2 ст. л. молотой корицы. Глазурь – 250 г крем-сыра, 1-2 ст. л. лимонного сока, 2 ст. л. сахарной пудры.

В большой миске смешайте 450-500 г муки, 25 г прессованных дрожжей, 1 ст. л. сахара и ½ ч. л. соли. Если есть кухонная машина, замесите тесто на низкой скорости, добавляя 100 г мягкого масла и 200 мл теплого молока. Если нет машины, замесите руками. После того как тесто станет эластичным, переложите его в смазанную маслом миску, накройте пищевой пленкой и оставьте на час в теплом месте для подъема.

Когда тесто подойдет, раскатайте его в пласт толщиной 2-3 мм. Смажьте маслом, посыпьте корицей и коричневым сахаром. Скатайте тесто в рулет, разрежьте его на 6 частей и уложите на смазанную форму для выпечки.

Дайте булочкам немного подняться, а затем выпекайте при температуре 180°C около 30 минут. Для глазури смешайте крем-творог, лимонный сок и сахарную пудру, хорошо перемешайте до однородности. После выпечки обильно полейте синабоны глазурью и дайте им остыть перед подачей.

Последние новости Украины:

Салат "Оливье" по-новому: победительница "Мастер Шеф" дала оригинальный рецепт.

Соленый чизкейк с крабовыми палочками: рецепт простой и супервкусной закуски.

Банановые панкейки для завтрака: простой рецепт от звезды шоу "Мастер Шеф" и "Супермама".