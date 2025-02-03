Человек несколько раз похищал чужие карточки и пользовался ими для собственных нужд, тратя большие суммы.

Во Львове мужчина неоднократно похищал чужие банковские карты и снимал с них деньги.

Так указано в решении, опубликованном в Опендатаботе

Обвиняемый - уроженец села Троицкого Славянского района Донецкой области - совершил первое преступление 5 сентября. В тот день он похитил сумку, в которой находились мобильный телефон, документы, кошелек и банковская карта. С помощью карты он снял 45 500 гривен в банкомате.

25 сентября вор совершил еще одно преступление, похитив с карточки другого лица 1804,36 польских злотых, которые потратил в магазине.

2 ноября он снова похитил банковскую карту и потратил с нее 8168 гривен в торговых точках.

В ходе судебного заседания мужчина признал свою вину и подтвердил факты, изложенные в обвинительном акте. Он также попросил смягчить наказание.

Что решил суд по этому делу

Суд принял во внимание искреннее раскаяние обвиняемого как обстоятельство, смягчающее наказание. В результате мужчина был признан виновным в совершении нескольких уголовных правонарушений, в том числе в условиях военного положения.

По части 1 статьи 357 Уголовного кодекса Украины (угон, владение или вымогательство документов, штампов, печатей) в виде одного года ограничения свободы.

По части 4 статьи 185 Уголовного кодекса Украины (кража в условиях военного положения) ему назначены пять лет лишения свободы.

В общей сложности мужчине назначено наказание в виде пяти лет и четырех месяцев лишения свободы.

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