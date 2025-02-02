Синоптики назвали несколько областей, в которые в начале февраля атмосферные фронты принесут осадки, в том числе снег.

После необычно теплого января, украинцы смогут своими глазами увидеть настоящую зиму.

Об этом сообщает портал Ventusky.

Погода резко изменится, и уже через несколько дней снегопады охватят несколько областей, а морозы помогут снежному покрову удержаться на земле.

Согласно прогнозам, 5 и 6 февраля Украина переживет настоящее зимнее похолодание. Снегопады ожидаются в западных, юго-восточных и северных областях. В частности, в среду, 5 февраля, снеговые облака пройдут через Карпаты и с юга переместятся в центральные районы страны. Будет снижать также на северо-востоке. Благодаря небольшому морозу снежный покров должен сохраняться на земле: температура опустится до -8°С на западе, до -4°С на севере и востоке, а на юге будет держаться около -2°C.

В предстоящий день, 6 февраля, морозы продолжат свирепствовать: ночью температура опустится до -4°C, а днем ​​не превысит -1°C. Особенно холодно будет в западных горных регионах, где столбик термометра может упасть до -12°C. На севере страны ожидаются морозы до -3°C, на юге - около -2°C, а в центральных и восточных областях - до -3°C. В Карпатах и ​​на востоке возможны вьюги, тогда как на остальной территории снегопад будет менее интенсивным или его не будет вообще.

Синоптики также прогнозируют, что уже с воскресенья, 2 февраля, возможны небольшие снегопады. Температура днем ​​пока остается в пределах +1°C до +4°C. По словам Натальи Птухи, синоптикини Укргидрометцентра, в начале февраля атмосферные фронты принесут осадки, в том числе снег, в западные, северные и центральные регионы страны.

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