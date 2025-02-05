По состоянию на 30 января 2025 года производители продают свеклу по цене 14-18 грн/кг ($0,33-0,43/кг), что на 24% дороже, чем в конце прошлой недели.

Цены на столовую свеклу в Украине снова выросли, что стало следствием уменьшения предложения этих овощей на рынке.

Как сообщают аналитики портала EastFruit, основной причиной удорожания является сокращение запасов свеклы товарного качества.

Большинство местных производителей отмечает снижение количества этой продукции, в то время как спрос на овощ растет среди оптовых компаний и розничных сетей. Кроме того, продажа свеклы из необорудованных хранилищ почти завершена, а предложение некондиционной продукции значительно снизилось, что позволяет производителям повышать цены на качественную продукцию.

В целом цены на свеклу в Украине на 35% выше, чем в этот же период в прошлом году. Однако эксперты не ожидают дальнейшего стремительного роста цен. Они предполагают, что после резкого повышения стоимости, фермеры могут начать распродажу свеклы из хранилищ, что увеличит предложение и позволит снизить цены.

Это уже не первый случай, когда в Украине резко растут цены на овощи. Не так давно сообщалось о значительном подорожании белокочанной капусты, цены на которую в среднем стали на 15% выше, чем неделей ранее. Еще одним базовым овощем, который значительно вырос в цене, является картофель. Эксперты связывали удорожание с сокращением предложения местного картофеля.

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